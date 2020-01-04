"Росія все приховує": розкриті цифри величезних втрат російських найманців на Донбасі

У 2019 році у війні на Донбасі загинуло 111 українських вояків, в той час, як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, список втрат з боку української армії поіменний, інформацію не приховують на відміну від Росії.

"На 420 кілометровому фронті Україна втратила 111 чоловік у 2019, проти 133 у 2018. Хоч Росія і приховує дані про свої втрати, відомо, що тільки 1-й корпус "ДНР" має 157 убиті. По 2-му корпусу даних немає. Моя оцінка бойових втрат російських військ разом з найманцями за 2019 рік на Донбасі доходить до 300 чоловік. А українська розвідка повідомляє про 619 вбитих найманці", – повідомив Бутусов.

Війна на Донбасі Українська правда

За його словами, дані про втрати за минулий рік з боку Росії і "ДНР" будуються на базі українського дослідника Донбасу Necro Mancer. Він веде поіменний список обліку російських втрат, грунтуючись на дані соцмереж.

"За його інформацією, в минулому році було знищено 250 найманців. Це тільки те, що потрапило в соцмережі. Але як практика показує, з часом спливають все нові відомості. Тому сміливо можна накинути ще 50 осіб і вийде 300. Співвідношення бойових втрат українських і російських військ в минулому році на Донбасі склало 1: 3", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі трагічно загинув військовослужбовець 72-ї бригади Сергій Кравченко. У військового був позивний "Шаман".

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