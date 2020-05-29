"Українська бронетехніка" зекономила бронемашину для держави

Завдяки професійним діям команди з оптимізації виробничих процесів, ТОВ "Українська бронетехніка" вдалося досягти економії коштів в рамках державного контракту на виробництво партії СБА "Новатор". Це дозволило компанії перевиконати зобов’язання і, по суті, безкоштовно поставити Нацгвардії додатковий бронеавтомобіль "Новатор". Передача відбулася у п’ятницю, 29 травня.

"Незважаючи на низку обмежувальних заходів, запроваджених в Україні та світі у зв’язку із пандемією, подовженими процедурами розмитнення іноземних комплектуючих і практичною зупинкою роботи багатьох підприємств сектору, нам вдалося у стислі терміни поставити Нацгвардії додатковий "Новатор", – зазначив Владислав Бельбас, генеральний директор "Української бронетехніки". – Вже найближчим часом ця сучасна машина приєднається до своїх броньованих "побратимів" і допомагатиме нашим гвардійцям захищати Україну".

"Новатор" "Українська бронетехніка"

Нагадаємо, що наприкінці березня "Українська бронетехніка" достроково виготовила і передала НГУ партію спеціалізованих броньованих автомобілів "Новатор", пристосованих до експлуатації в складних умовах бездоріжжя. Машини укомплектовані радіостанцією, приладами нічного бачення, автоматичною системою пожежогасіння, відео-реєстратором спеціального типу і напівавтоматичною системою підкачки шин.

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