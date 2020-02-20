Як після апокаліпсису: OBOZREVATEL поговорив з українкою, яку кинули в епіцентрі коронавірусу

Без їжі, грошей і можливості потрапити додому. 22-річна Анастасія Зінченко через відданість до свого собаки залишилася одна в охопленому коронавірусом Ухані.

OBOZREVATEL зв'язався з українкою і дізнався всі подробиці сумної історії. За її словами, вітчизняне посольство відмовило в евакуації лише тому, що дівчина хотіла врятувати свою тваринку. Деталі історії – читайте в матеріалі.

Відмовили повернутися на батьківщину

Анастасія Зінченко живе в Китаї вже 3 роки. Вона працювала хореографом, вчителем у балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку. Паралельно дівчина активно веде і свою сторінку в Instagram. Позиціонує себе тревел-блогером і багато подорожує країною.

У кінці грудня 2019 її запросили в Ухань працювати в модельному агентстві. Вона погодилася, підписала контракт і почала оформлення документів. Але як тільки стало зрозуміло, що коронавірус переростає в епідемію, місцева влада закрила всі державні установи. Агентство розірвало контракт, а Анастасія залишилася без документів.

"Моя робоча віза закінчилася 13 лютого, тому в країні я перебуваю нелегально", – розповідає OBOZREVATEL Анастасія.

Анастасія Зінченко

Розуміючи, що ситуація в місті не найкраща, дівчина зважується евакуюватися в Україну. Анастасія наголошує, вже кілька тижнів місто повністю закрите і перебуває в карантині. Виїхати на авто неможливо, на автобусі або поїзді теж. Єдина можливість – евакуюватися за програмою українського посольства.

Але в підсумку полетіти з Уханя разом з усіма дівчині не судилося. В українському посольстві відмовилися забирати Настю разом з її... собакою.

Справа в тому, що українка півтора року живе з собакою на ім'я Мішель. Як тільки дівчина дізналася про проблему, вона відразу ж зібрала всі необхідні документи на вихованця. Зокрема, і з ветеринарної клініки.

Анастасія з Мішель

"Мені подзвонили з посольства і сказали, що можуть забрати собаку в тому разі, якщо на неї будуть документи. Я підготувалася, зібрала все, що є. Інформацію про щеплення, які є, документ про виїзд собаки і все, що потрібно. У всіх документах прямо було зазначено – що собаку можна вивозити з країни 19 лютого. Я за день відправила і всі папери, які хотіли в посольстві. Вони моє повідомлення проігнорували і досі не відповіли, я вам навіть скину скріншоти...", – пояснює Анастасія.

Скріншот із листуванням

Скріншот із листуванням

Скріншот із листуванням

Скріншот із листуванням

Скріншот із листуванням

Проігнорувавши повідомлення, дівчині через кілька годин подзвонили з посольства і заявили, що забрати її з собакою не можуть. Мовляв такі ось правила, а про документи вони нічого і не чули.

"Мотивували вони своє рішення тим, що такі умови поставила китайська влада. На мою вимогу надати офіційний лист від китайської сторони там відповіли, що документа на руках у них немає. Далі я зв'язалася з Міністерством закордонних справ України, де мені відповіли, що моїх нових документів у них в розпорядженні немає", – наголосила Анастасія.

У МЗС українці запропонували кинути собаку й евакуюватися на літаку самостійно. Вихованця ж залишити в місцевому притулку або комусь віддати. Допомогти віддати вихованця в більш надійне місце в МЗС допомогти не захотіли.

До слова, собак у місті кидають всюди. Анастасія навіть помітила спеціальний резервуар для вихованців в єдиній ветеринарній клініці в Ухані. Там по кілька тварин у вольєрах.

За словами дівчини, місто буде закрите як мінімум місяць, тому забрати собаку буде просто нереально. Родичів за місцем у неї немає, а друзі вже евакуювалися. Анастасія зізнається, її друзів із Білорусі, Росії та Казахстану посольства їхніх країн уже забрали з країни.

Дівчина залишилася без грошей і їжі

Зараз дівчина перебуває зі своєю собачкою в квартирі. Евакуюватися з українцями у неї так і не вийшло. Ухань повністю закритий для всіх, навіть переміщатися містом практично неможливо. Китайські правоохоронці масово патрулюють вулиці і можуть у будь-який момент ізолювати будь-кого.

Через це у дівчини практично не залишилося продуктів. Немає ні магазинів, ні товарів на полицях.

"У мене були продукти, але я багато не купувала, бо думала, що буду евакуйована. Як стало зрозуміло, що нікуди не лечу, я спробувала піти в магазин. Це дуже складно, адже для цього потрібен спеціальний пропуск. Я набрала посольство, там мені знову сказали, що допомогти не можуть.

Вулиці Уханя

На щастя, біля мого будинку все ж був магазин і я змогла купити мівіну, печиво і воду. Вибору особливого не було... Я не знаю, на скільки вистачить продуктів і коли зможу купити нові. Правда, адже новий завоз продуктів обіцяють до 28 лютого... Дуже сподівалася на евакуацію, адже повторної не буде. Інші країни вже давно своїх людей забрали. Тому я навіть не знаю, що мені робити. Зараз перебуваю цілодобово одна в квартирі", – з жахом розповідає Анастасія.

Як уже написано вище – покинути місто неможливо. Китайська влада фізично закрила всі шляхи виходу. Дівчина зізнається, у неї зараз є всього два виходи.

Перший – перечекати карантин вдома, в Ухані. Спробувати знайти продукти і перечекати найважчий період. Місцева влада нібито обіцяє послабити режим у першій половині березні, якщо коронавірус не буде прогресувати.

Другий – за допомогою українського посольства покинути місто і потрапити в китайський лікувальний заклад, де і пробути в обов'язковому карантині 14 днів. Це обов'язкова умова для тих, хто з якихось причин залишає Ухань. Тільки після цього вона може сісти на літак і фізично прилетіти в Україну.

OBOZREVATEL спробує допомогти Анастасії Зінченко і зв'яжеться з посольством України в Китаї, а також Міністерством закордонних справ. Позиції державних органів також будуть опубліковані.

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