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15 березня • оновлено в 19:00
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/ Суспільство

Українки застрягли у Відні через коронавірус: з'явилися ексклюзивні подробиці

1.7т
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Українці потрапили в пастку в Європі. Через закриття кордонів у багатьох європейських країнах в зв'язку з пандемією коронавірусу, а також скасування авіарейсів в Україну з 17 березня, сотні людей шукають можливість повернутися додому.

Так киянка Нія Нікель, про яку вже повідомляв OBOZREVATEL, другий день намагається виїхати в Україну.

Вона була в Португалії, її рейс з Лісабона повинен був вилетіти до Києва саме 17 березня, але о 16-й годині, тоді коли небо над Україною вже буде закрито.

Нія Нікель

Нія Нікель

facebook.com/niya.nikel

Дівчина відшукала на сайті квиток через Відень, переплативши 1 тисячу доларів, оскільки ціни росли на очах. Ті квитки, які коштували 200 доларів, через пару годин вже продавали за 500. У понеділок літак Нії мав вилетіти до Києва.

"Мені щойно повідомили, що наш рейс Австрійські авіалінії скасували. Наш багаж полетів до Києва, а ми з двома маленькими сумочками залишилися тут. Зараз їдемо розрулювати ситуацію", – повідомила нам Нія.

Авіарейс скасований, речі полетіли: українки застрягли у Відні через коронавірус

Дівчата хочуть в аеропорту знайти хоч якийсь рейс, щоб повернутися додому. Або шукати відкритий кордон.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кілька тисяч українців не можуть перейти польсько-український кордон через те, що Польща закрила пропускні пункти на карантин. Тільки на одній ділянці поста "Краковець" знаходяться кілька тисяч чоловік. Як розповіла OBOZREVATEL українка Ольга Веркалець, яка також знаходиться на кордоні, ситуація паралізована з ночі, а черга автобусів в Україну становить 5-6 кілометрів.

  • З 16-го березня Україна повністю обмежить авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень. Державна митна служба України зібрала всю інформацію про наявне сполучення з іншими країнами і роботі пунктів пропуску на українському кордоні.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ния Никель (Кобальт, Бурисмий) реально уже задрала....
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