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15 березня • оновлено в 19:00
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/ Суспільство

Українка запідозрила у себе коронавірус і перевірила, як рятують у наших лікарнях

16.9т
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Українка Ганна Тишкевич, яка живе в польській Познані й повернулася до Києва 11 березня, вирішила, що їй обов'язково треба перевіритися на наявність коронавірусу й була здивована тим, наскільки це непросто в Україні.

Зокрема, дівчина почала звертатися за допомогою до столичних лікарень. Про те, що з цього вийшло, вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я стала знавцем усіх "куди бігти", "кому дзвонити", "що робити"в Україні, якщо у вас ознаки застуди й ви в зоні ризику, і якщо у вас немає сімейного лікаря", – написала Ганна.

Українка перевірила, як у лікарнях рятують від коронавірусу

Українка перевірила, як у лікарнях рятують від коронавірусу

За її словами, якщо у пацієнта є сімейний лікар, то все просто – потрібно зателефонувати йому, отримати консультацію і діяти за вказівками. Однак у неї такого медика немає, тому їй довелося нелегко.

"Подзвонила на медичну довідку Києва – направили до чергового лікаря у Дарницькому районі, дані не уточнювали. Та же не сильно прислухалася до того, що я говорю, сказала приїжджати, на місці розберемося. Коли я намагалася запитати, чи не повинна за мною приїхати швидка, оскільки взагалі ж не можна виходити, лікарка кинула слухавку. Так як імені вона не сказала, поскаржитися на неї не можна, я намагалася", – пише дівчина.

За її словами, далі вона вирішила бути настирливішою і передзвонити в кожну київську лікарню, де є експрес-тести на коронавірус, оскільки знає, що виходити в таких випадках не можна, головне – домашній карантин.

Так, дівчина не змогла додзвонитися до інфекційного відділення однієї з них, а в другій їй сказали, що тест діє через 4 дні після симптомів, тому треба чекати.

"Що хочете, те й робіть, тести роблять у Євролабі, ви вже 51-ша людина сьогодні. Хочете, викликайте швидку, хочете, до лікаря йдіть. Ми робимо тільки своїм пацієнтам", – переказала вона відповідь співробітника Київської міської лікарні №4.

У приватній клініці Eurolab їй повідомили, що тест коштує 1560 гривень і результат буде готовий за 40 хвилин. А в "Добробуті" підкреслили, що можуть надіслати швидку для взяття аналізів, які будуть готові через 5 днів, однак тестів у них немає.

"За номером 103 нарешті дали консультацію, сказали, що на мої симптоми ніхто не приїде і тести витрачати не буде. Дуже малоймовірно, що це вірус, треба спостерігатися вдома, нікуди не їхати звичайно ж. Дали номер чергового лікаря у Харківському районі, той взяв мої контактні дані, записав симптоми. Сказав, що зі мною будуть зв'язуватися декілька днів лікарі, але, щоб і я дзвонила, якщо що", – розповіла Ганна.

Водночас вона додала, що той лікар, який просто сказав їй приїжджати в лікарню самій, міг легко стати причиною зараження всіх людей на шляху прямування можливого пацієнта. І наголосила, що за дві години майже ніхто не цікавився її даними, де вона проживає і з ким контактувала.

"Склалося враження, що більшість не знає, що робити, а деяким відверто все одно. В Україні зовсім не говорять про самоізоляцію. Знайомі запропонували просто сходити до лора на прийом, нехай він подивиться. Тому закінчу тим, що ще раз нагадаю – спочатку самоізоляція, потім дзвінок лікарю, спостереження, швидка (якщо знадобиться). Не хворійте, поділіться з близькими", – підсумувала Ганна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19 за ціною 16 000 гривень, що вкрай обурило українців.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
вірус тести медицина
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Богу - богово, свиньям - свиново
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо хотеть от недогосударства.
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Иванович Василий
Иванович Василий
UA. RUNIC, вот и я в том же засомневался, и, видать, не зря. Других 10 вариантов коммента, что я к нему приводит такие же примеры с того места, откуда он пишет - не пропустили ни одного, пришлось такой куцый "обрубок" вопроса ему писать.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Pavlov Pavel, не ганьби мову,"украЫнец"...
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