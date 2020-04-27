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27 квітня • оновлено в 13:49
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Українка вразила мережу історією про вибух на ЧАЕС

2.6т
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Після трагедії на Чорнобильській АЕС у 1986 році комуністичне керівництво змушувало "партійців" брехати людям про справжні причини їхнього переселення із зони ураження радіацією, а також виконувати нелюдські накази, фактично відбираючи життя у ще ненароджених немовлят.

Таким зізнанням поділилася українка, яка на той момент була молодою секретаркою райкому комсомолу. Її зворушливу історію на своїй сторінці у Facebook переповіла професорка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Алла Бойко.

"Беріть лише документи та гроші, через три дні повернетеся", – мусила я говорити людям. Сама ж знала, що їдуть вони зі своїх домівок назавжди… Як плакали жінки, Боже, як плакали! А як ті корови недоєні кричали в хлівах!.. Наказували людям усе кидати та їхати не знаєш куди. Скільки тих автобусів ми відправили…" – розповіла очевидиця трагедії.

"Жінки ридали, день і ніч робили аборти…" Українка вразила мережу історією про вибух на ЧАЕС

За її словами, жінки і діти їхали в автобусах і вантажівках, а чоловіки йшли пішки з рюкзаками за плечима. Ніхто навіть не збирався пояснювати людям правду. Як відомо, їх лише вивозили в санаторії, кидали буквально напризволяще. Тоді як самі "партійні шишки" миттєво втекли у Москву, Ленінград чи навіть у Крим – подалі від радіації.

"Я фізик за освітою, розуміла, що коїться. За три дні в зоні у мене з обличчя і рук шкіра злазити почала. А всього я там провела 49 днів… Вони ж від людей загрозу приховували. Це зараз ми знаємо про пандемію. Вдома сидимо, маски носимо. А тоді? Якби вони пояснили людям, як уберегтися, може, й жертв стільки не було, живі б були сотні, а то й тисячі", – обурюється жінка.

Вона також назвала злочинцями тих, хто змусив людей виходити на парад 1 травня. А ще пригадала зізнання своєї подруги – лікарки-гінеколога, якій тоді, за наказом партії доводилося "день і ніч робити аборти жінкам".

"Жінки ридали, день і ніч робили аборти…" Українка вразила мережу історією про вибух на ЧАЕС

"І на другому місяці, і на восьмому. Жінки плачуть, ридають, не хочуть. Лікарі мусили вбивати тих діточок. Наказ із самого ЦК… А ті, хто годував грудями? Не можна материнське молоко. Отруєне нібито. Немовлята плачуть голодні, а мами ті сидять над ними, всі очі сльози з’їли", – зізнається свідок тих подій.

Українка додала, що майже всі молоді чоловіки 25-35 років, із якими вона тоді була в зоні ураження, померли. Зокрема ті, кого спрямували в Москву. А з тих, котрим надавали допомогу в київських лікарнях, деякі й одужували чи, принаймні, залишилися живими.

"Хлопці-ліквідатори так і казали: "Не везіть у Москву, залишайте в Києві. У мене діти, мама…" – підсумувала жінка.

Тоді як її подруга звернулася з проханням до українців теж записувати спогади тих "чорнобильців" і "переселенців", які живі та можуть розповісти про те, що коїлося у квітні-травні 1986 року.

"Мають люди знати і таку правду", – наголосила Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герой, якого не показали в серіалі "Чорнобиль", Петро Шаврей розповів правду про аварію на ЧАЕС.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна Чорнобиль
Тег
Чорнобильська АЕС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Класс! Интересное чтиво...))) Чу батые сами взорвали АЭС, а теперь скулят на весьмир, который с ними...)))
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
сегодня при таком масштабе,никто бы никому не давал бесплатное жилье,льготы и прочее,к чему эти стенания,а когда шла эта молодая номенклатурщица работать в райком,то для чего,что бы карьеру сделать?хватит уже чушь плодить,потом в ,90м году ,инструктора обкомов и райкомов ,серетари и прочая шушваль номенклатурная,побрали ссуды миллионные и стали открывать кооперативы,но простой рабочий не имел такой возможности,их ларьки так и называли ,комсомольскими,если пишете,то пишите ху из ху,за всех тогдашних функционеров,включая Турка и Авакяна и прочих..туже Юлю,как носили видак по клубам да ленкомнатам и крутили фильмы для взрослых типа,по полтра ,два рублика с одного зрителя..вот так начинали эти ребята,но это самое безобидное,а были вещи прямо пре.ст.уп.ные,,
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Комуністи,бл...дь Хто ще в совок хоче?.
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Суспільство

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