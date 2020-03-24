"Біжіть звідси!" Українка розповіла правду про "лікування" коронавірусу в Києві

Українка Єлизавета Романчук, у якої запідозрили коронавірус COVID-19, детально розповіла про час, який провела в Олександрівській лікарні в Києві.

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Свою історію вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Дівчина розповіла, що в лікарні опинилася 19 березня, коли у неї різко піднялася температура, почався головний біль і їй стало складно дихати.

Медики, що прибули за викликом, зробили їй тест на грип, але він виявився негативним. Вже опинившись в лікарні, дівчину жахнуло те, що лікар не підходив до неї два дні.

"Близько 18:20 потрапляємо в приймальню, де сидить 3 людини. Мені записують діагноз грип, незважаючи на те, що медбрат сказав про зроблений тест на грип. Мінімум питань, мінімальний огляд (легкі, горло). Бригада мене відпускає і бажає одужання", – пише вона.

За словами дівчини, після цього її відправили в палату. Цікаво, що її поклали не в ізольовану палату, а з іншого пацієнткою.

"Сусідка" лежить, сопе, схлипує носом і кашляє як собака. Я виходжу з палати в пошуках медсестри. Питаю її: це жарт – поселити мене в двушку, а вона відповідає: "Та ми селимо з однаковими симптомами". Питаю, чи є платна палата, виявляється є. Санітарка веде в платну палату обурюючись, що як це я йду туди не у змінному взутті", – додала Романчук

Лікар прийшов до дівчини близько 12 години дня 20 березня, після цього повернувся через годину і послухав легені пацієнтки.

"Потім прийшли взяти проби на Сovid-19. Двічі (з огляду на, що між двома пробами пройшло десь 1.5-2 години). Підозрюю, що перша проба просто була неправильно взята / оброблена. О 17:30 прийшла адекватна заввідділенням, подивилася ренгтен . В кінці короткочасного візиту сказала: "Аналізи, які робить наша лікарня на covid-19 будуть ввечері. Ну ви ж розумієте, ніхто їх чекати не буде. Можливо, я зайду до вас, якщо ще буду на роботі". Не зайшла, але передала через медсестру, що результат ні негативний, ні позитивний", – пише вона.

У наступні два дні лікар до дівчини не приходив. При цьому медсестри просили пацієнтку не викликати їх без потреби, оскільки у них був наказ "зайвий раз ні до кого не ходити". Також дівчина встигла поспілкуватися з санітаркою, яка радила їй "втекти з лікарні".

"Як себе почуваєте? З підозрою на коронавірус лежите? Якщо самопочуття нормальне, то біжіть звідси швидше", – сказала їй санітарка.

23 березня до дівчини все ж прийшла лікарка, яка оглянула її за 3 хвилини і не стала цікавитися станом здоров'я. Також вона повідомила, що тест на коронавірус був негативним.

"Мораль байки така: якщо ви не вмираєте, якщо є знайомі / друзі лікарі і ви розумієте, що впораєтеся будинку – сидите вдома", – зазначила вона.

"Я була готова платити в кишеню, якби відчувала себе погано, тому що розуміла, що свою безпринципність можна засунути в одне місце, коли потрібна допомога, а лікар не приходить 2 дні", – додала дівчина.

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