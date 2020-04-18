Україні загрожує новий спалах коронавірусу через вірян: в МВС зробили заяву

Україні загрожує новий спалах коронавірусу COVID-19, якщо віряни зберуться у церквах на Великдень 19 квітня.

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У 2019 році в богослужіннях на це свято взяли участь близько 7,5 млн осіб. Для нового спалаху інфекції достатньо буде всього лише десятої частини від цієї кількості, заявив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, повідомляється на сайті відомства.

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"Щоб цього не трапилося, ми проводимо переговори з Радами церков і просимо закликати паству не приходити на службу, а залишатися вдома", – зазначив він.

Шевченко нагадав, що біля храмів чергуватиме понад 22 тисячі поліцейських і нацгвардійців. Вони стежитимуть за тим, чи дотримуються громадяни дистанції та заходів безпеки.

Представник МВС уточнив, що з порушниками проводитимуть профілактичні бесіди, а якщо вони не допоможуть – правоохоронці вдадуться до адміністративних покарань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірян на Великдень покликали в Свято-Воскресенський храм УПЦ МП у Києві, щоб вони "доторкнулися до Благодатного вогню", в розпал карантину.

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