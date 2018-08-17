Україні напророкували "льодовиковий період"

На території України в найближчий рік не буде спостерігатися аномальне підвищення температури, а в довгостроковій перспективі клімат стане більш прохолодним.

Про це OBOZREVATEL заявив народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, спека, яка спостерігається зараз, спровокована позицією планет по відношенню до Сонця.

"За моїми розрахунками, у наступному році буде помірна температура. Спека, яка є зараз, спровокована тим, що всі планети Сонячної системи, зокрема Земля, встали по одну сторону Сонця. Виходить, що енергія планет виявилася занадто високою для Землі, тиск на екватор збільшився, гаряче повітря з Африки ринулося на Європу", - стверджує народний синоптик.

За його словами, в цьому році зима в Україні буде помірна, без сильних морозів. Якщо ж говорити про більш довгострокові прогнози, то в найближчі 30-50 років зими будуть ставати холоднішими, каже Горбань

"Про жодне глобальне потепління мови не йде. Навпаки, зими будуть холоднішими, і навіть нормальні вчені говорять про малий льодовиковий період. Літо теж буде більш прохолодним", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматологи прийшли до висновку, що аномальна спека і теплі зими будуть панувати на Землі протягом наступних п'яти років.

Раніше вчені заявили, що температурні аномалії влітку 2018 року - це перші "дзвіночки" початку Армагеддону.