Україні може загрожувати локдаун: що це означає та які країни ввели

Ізраїль починаючи з 25 вересня ввів тотальний карантин, або локдаун, через пандемію коронавірусу. Так, добова кількість хворих у країні з 9-мільйонним населенням станом на 25 вересня склала рекордні 8126 випадків.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про те, що таке локдаун, які його умови і яким державам він загрожує.

Що таке локдаун

Локдаун (англ. lockdown – блокування) являє собою заборону людям вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

Локдаун передбачає повне обмеження пересування в зв'язку з епідемією або стихійним катаклізмом. Під час пандемії коронавірусу в 2019-2020 роках цей термін послужив позначенням для масових карантинів. У країнах, де діє локдаун, повністю або частково обмежено вільне пересування і соціальні контакти, а в звичайному режимі можуть функціонувати лише ті організації, які надають основні потреби й послуги.

Локдаун у світі

Ізраїль став першою в світі країною, яка ввела повторний карантин. Так, влада держави побоюється, що система охорони здоров'я не впорається зі зростаючим числом заражених COVID-19.

Крім того, з критичним зростанням захворюваності зіткнулися Індія (близько 75 тисяч інфікованих на добу) і Аргентина (близько 12 тисяч хворих на добу). Однак абсолютним антирекордсменом є США, де число загиблих досягло 200 тисяч, захворіли майже 7 мільйонів, а щоденний приріст заражених складає приблизно 40 тисяч.

У свою чергу, країни Європи, які зіткнулися з повторним сплеском епідемії, – зокрема Іспанія, Великобританія, Франція, Бельгія, знову вводять обмеження в сферах економіки та суспільного життя.

В Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключає ймовірності національного локдауну. Хоча поки конкретної дати немає, на даний момент в цілому по країні місця в лікарнях заповнено на 50%.

"З приводу національного локдауну, то я б не прив'язувався ні до якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня (дата проведення місцевих виборів, – ред.), і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", – повідомив він у блозі на "Новом времени".

При цьому він додав, що "ніхто не буде нікого закривати", якщо українці будуть дотримуватися санітарних норм і епідемію можна буде контролювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український педіатр Євген Комаровський жорстко виступив проти суворого локдауну.