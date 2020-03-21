"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

У мережі з'явилося відео, на якому українець, який повернувся з Польщі до Вінниці, заявляє, що не збирається дотримуватися карантину. За його словами, цим повинні бути стурбовані люди похилого віку, яким коронавірус загрожує найбільше.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Ролик був опублікований на сторінці "Цензор.НЕТ" у Twitter і обурив багатьох українців, які засудили легковажність свого співвітчизника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Українець з Польщі відмовився від карантину
Скріншот відео
"Це проблема для літніх людей. Скажу чесно: я сильно себе не збираюся в чомусь обмежувати", – заявив хлопець, спілкуючись з журналісткою.
Відео швидко розійшлося мережею, і люди залишили під ним масу обурень через цинічну позицію молодика.
"Потенційні вбивці", "Бидло тупе", "Через таких гнид і вся проблема", "Бидло повернулося з Варшави", "Тільки за свою дупу переживає", "А мами у цього виродка немає?", "Оштрафувати по повній", – обурюються українці.
🤦🤷От вам и самоізоляція ...- Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 21, 2020
- звідки ви Приїхали?
- З Варшави.
- Скажіть чесно, будете дотримуватись карантину?
- Це проблема для літніх людей. Я сильно собі не Збирай чімось обмежуваті ... pic.twitter.com/2NnEuzCD4z
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція заявила, що з початку карантину в Україні правоохоронці вже склали 923 адміністративних протоколи, з яких 889 направили до суду. Також зареєстровано вісім кримінальних проваджень через порушення обмежувальних заходів.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".