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21 березня • оновлено в 20:23
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Українець, котрий повернувся з Польщі, відмовився від карантину: мережа в гніві

7.4т
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У мережі з'явилося відео, на якому українець, який повернувся з Польщі до Вінниці, заявляє, що не збирається дотримуватися карантину. За його словами, цим повинні бути стурбовані люди похилого віку, яким коронавірус загрожує найбільше.

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Ролик був опублікований на сторінці "Цензор.НЕТ" у Twitter і обурив багатьох українців, які засудили легковажність свого співвітчизника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українець з Польщі відмовився від карантину

Українець з Польщі відмовився від карантину

Скріншот відео

"Це проблема для літніх людей. Скажу чесно: я сильно себе не збираюся в чомусь обмежувати", – заявив хлопець, спілкуючись з журналісткою.

Відео швидко розійшлося мережею, і люди залишили під ним масу обурень через цинічну позицію молодика.

"Потенційні вбивці", "Бидло тупе", "Через таких гнид і вся проблема", "Бидло повернулося з Варшави", "Тільки за свою дупу переживає", "А мами у цього виродка немає?", "Оштрафувати по повній", – обурюються українці.

"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція заявила, що з початку карантину в Україні правоохоронці вже склали 923 адміністративних протоколи, з яких 889 направили до суду. Також зареєстровано вісім кримінальних проваджень через порушення обмежувальних заходів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Готовится стать вечно молодым.
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hunt andres
hunt andres
В Нью-Санжары його. На перевоспитание)))
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Настоящий украинец.
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