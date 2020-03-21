"Це проблема літніх людей!" Українець, який повернувся з Польщі, розлютив мережу

У мережі з'явилося відео, на якому українець, який повернувся з Польщі до Вінниці, заявляє, що не збирається дотримуватися карантину. За його словами, цим повинні бути стурбовані люди похилого віку, яким коронавірус загрожує найбільше.

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Ролик був опублікований на сторінці "Цензор.НЕТ" у Twitter і обурив багатьох українців, які засудили легковажність свого співвітчизника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українець з Польщі відмовився від карантину Скріншот відео

"Це проблема для літніх людей. Скажу чесно: я сильно себе не збираюся в чомусь обмежувати", – заявив хлопець, спілкуючись з журналісткою.

Відео швидко розійшлося мережею, і люди залишили під ним масу обурень через цинічну позицію молодика.

"Потенційні вбивці", "Бидло тупе", "Через таких гнид і вся проблема", "Бидло повернулося з Варшави", "Тільки за свою дупу переживає", "А мами у цього виродка немає?", "Оштрафувати по повній", – обурюються українці.

🤦🤷От вам и самоізоляція ...



- звідки ви Приїхали?

- З Варшави.

- Скажіть чесно, будете дотримуватись карантину?

- Це проблема для літніх людей. Я сильно собі не Збирай чімось обмежуваті ... pic.twitter.com/2NnEuzCD4z - Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція заявила, що з початку карантину в Україні правоохоронці вже склали 923 адміністративних протоколи, з яких 889 направили до суду. Також зареєстровано вісім кримінальних проваджень через порушення обмежувальних заходів.

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