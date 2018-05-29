Во всем мире масштабные инфраструктурные проекты является драйверами экономического развития. И только в РФ инфраструктуру строят для геополитического самоутверждения и воровства бюджетных денег. Мост через Керченский пролив – это торжество российской коррупционной "философии". Стройка века не решила ни одной проблемы, уже опустошив бюджеты нескольких российских регионов, деньги из которых осели на счетах карманных "ротенбергов" Путина.

Стройка подтвердила, что распил, откат и занос – три главных "кита" инфраструктурного строительства в РФ. Строительство керченского моста оказалось в 13 раз дороже моста в Луизиане, который, к тому же, вдвое длиннее крымского. Более того, там уже заговорили о новой мегастройке – мосте на Сахалин. Его стоимость превысит в 3,5 раза керченский. Это при том, что в регионе нет транспортных потоков, требующих дополнительных логистических мощностей.

Но дефицит здравого смысла никогда не пугал правителей России. Там заняты глобальным отмыванием бюджетных денег. Это подтверждает майский доклад Sberbank CIB о том, что выгодоприобретателем строительства ключевых газопроводов в РФ являются частные подрядчики, а не госкомпания "Газпром". Главным образом – компании друзей Путина – Ротенберга и Тимченко. "Решения "Газпрома" становятся логичными, только если предположить, что она управляется в интересах подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды", — отмечается в докладе. По информации аналитиков, Газпром неоправданно отказался от строительства газопровода "Алтай" за $10 млрд в пользу "Силы Сибири" ($55,4 млрд). Подсчитано, что "Турецкий поток" достигнет безубыточности через 50 лет, а "Северный поток-2" - через 20.

Сразу после этой публикации аналитиков Sberbank CIB Александра Фэка и Александра Кудрина уволили за "непрофессионализм", а глава Сбербанка Греф лично извинился перед Тимченко и Ротенбергом. Хотя сами аналитики заявили про абсолютную корректность расчетов.

…Керченский мост стал для избранных русских способом обогащения, а для большинства – символом национального "величия". Для ватной ТВ-аудитории идеально подошел "телевизионный лук" Путина на Камазе, открывавшего мостовый переход. Для цивилизованного же мира коротконогий мужичонка за рулем, с трудом достававший сандалиями до педалей, едущий без водительских прав в украинский Крым, не имея на это ни малейшего права, стал олицетворением ущербности и убогости.

Очевидно, что мост не решает ни одной стратегической проблемы жителей аннексированного Крыма. Его технологическое будущее – туманно, учитывая скептические прогнозы экспертов по поводу эксплуатации. Мост не станет и фактором экономического развития близлежащих регионов. Это было бы возможно в условиях украинской юрисдикции Крыма и включения моста в систему трансъевропейских коридоров. Но это нереально, поскольку мост – незаконная тупиковая переправа на непризнанную миром оккупированную территорию.

Даже, если мост запустят в полном объеме, он не улучшит туристический потенциал полуострова. Ведь основная причина запустения Крыма – не логистические провалы. Проблема – в статусе полуострова как аннексированной территории. Единственная ценность керченского моста для Кремля состоит в возможности быстро перебрасывать с его помощью военные подразделения и технику. Этот фактор в свое время оценил другой крымский оккупант – Гитлер. В 1943-м немцы возвели над Керченским проливом канатную дорогу с пропускной способностью до тысячи тонн грузов в сутки. Так Гитлер обеспечил снабжение 17-й армии Вермахта.

При схожести взглядов и действий Путина и Гитлера в вопросах оккупации украинского Крыма между ними существуют принципиальные различия. Гитлер планировал идти вперед, рассматривая полуостров и керченскую переправу как элементы логистики в наступательной операции. Он мыслил глобальней Путина и ставил более масштабные задачи.

Для Путина же Крым – фетиш. Он рассматривает Крым как PR-схему, а не средство достижения глобальных задач. Крым – геополитический тупик Путина. Ему рано или поздно придется оттуда бежать. И мост для него – инфраструктура отступления. Возможно этот побег из Крыма станет миссией уже следующего правителя РФ, поскольку к тому времени Путин может перестать быть президентом или просто перестать быть...

Можно предположить, что в час-Ч Кремлю нужно будет быстро вывести с территории полуострова значительные военные подразделения, технику и активы. Воздушный путь требует больше времени. Морскую же акваторию, прилегающую к портам де-юре украинского Крыма, к тому времени могут контролировать ВМС Украины и союзников.

В то же время риск разрушения переправы ударом высокоточного украинского оружия, который прогнозирует влиятельный Washington Examiner на самом деле невелик.

Во-первых, мост просчитывается как один из активов для контрибуции РФ Украине.

Во-вторых – в условиях распада РФ переправа станет связующим звеном между украинским Крымом и Кубанью. Эту стратегическую линию уже поддержала запрещенная в РФ Кубанская народная республика (КуНР).

В-третьих, мировое сообщество, учитывая ядерный статус РФ, будет вынужденно предложить Путину или его сменщику компромиссный вариант отхода из Крыма. И благодаря такому компромиссу "мост Путина" рискует стать "отхожим местом Путина". Самым дорогим в мире…