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9 травня • оновлено в 03:15
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Україна "зависла": Ляшко вказав на незвичну тенденцію з епідемією COVID-19

2.3т
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Україна уникнула різкого стрибка і вже три тижні знаходиться на "плато" епідемії коронавірусу COVID-19.

На це звернув увагу головний санітарний лікар України і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 8 травня.

"Ми вийшли на певне плато. І зараз це певне плато "заколисує". Оскільки ми вже 20-й день в діапазоні 350-550 випадків на добу", – зазначив він.

Ляшко підкреслив, що повний вихід з карантину 11 травня небезпечний новими спалахами влітку і восени. "Тому питання поетапного виходу з карантину – це все робиться на благо українців", – підкреслив він.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

За словами головного санлікаря, якби Україна відмовилася від карантину, то зараз по всій країні було б близько 220-240 тисяч хворих COVID-19.

"Далі питання летальності і питання пікових навантажень. Пікові навантаження на систему охорони здоров'я могли привести до зростання летальності з інших хвороб: інфаркти та інсульти, коли швидка не встигла б виїжджати і транспортувати хворого", – розповів Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 8 травня, в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження COVID-19.

У статево-віковій структурі померлих від коронавірусу переважають чоловіки 204 (56,5%) і люди у віці від 50 років (86%).

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Віктор Ляшко Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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