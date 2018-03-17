Україна замітає снігом: перші наслідки негоди

У суботу, 17 березня, в Україні ускладнилися погодні умови - країну засипало снігом.

Синоптики попереджали про сильні заметілі, у результаті яких товщина сніжного покриву в деяких областях у неділю може досягти 20-25 см. "Обозреватель" стежить за тим, як українці справляються з погіршенням погоди.

Так, через сніг у Волинській області було знеструмлено 19 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

При цьому рух на автомобільних дорогах забезпечено.

Відзначимо, що з 20:00 16 березня було розпочато роботу штабу з ліквідації наслідків по надзвичайній ситуації в Державному агентстві автомобільних доріг України.

Сніг у Києві

До слова, з 6:30 17 березня був обмежений в'їзд великогабаритних транспортних засобів у Київ.

Сніг у Києві

Нагадаємо, що 17-19 березня більшість областей накриють снігопади, дощі, також очікується ожеледиця та сильний вітер.

Сніг у Києві

У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначили, що таке погіршення погоди пов'язано з дією двох активних південно-західних циклонів. Там також попередили, що через сніг та хуртовини у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях 18 березня на дорогах слід побоюватися снігових заметів. Жителів Закарпатської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської областей попередили про налипання мокрого снігу.

Сніг у Житомирі

Сніг у Житомирі

Як повідомляв "Обозреватель", інтенсивне потепління в Україні почнеться з 27 березня, а до цього часу збережеться прохолодна погода без наростання тепла.