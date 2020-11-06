Україна закупить 2 млн експрес-тестів на COVID-19: як використовуватимуть

В Україну завезуть 2 млн швидких тестів на визначення коронавірусу (COVID-19), які будуть використовувати згідно з алгоритмом, розробленим у МОЗ.

Про це в п'ятницю, 6 листопада, з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що вони мають намір використовувати близько 1 млн тестів на місяць.

"Ми плануємо використовувати близько 1 млн тестів в місяць. Ми зареєстрували вже всіх провідних виробників, вони отримали реєстрацію. І ми будемо у них закуповувати ці тести. Крім того, є наш український виробник тестів на антиген, так званий ІФА-метод, це в лабораторних умовах. Ці лабораторії розташовані в багатьох лікарнях, які є в нашій країні, крім лабораторних центро Я вважаю, що при наявності таких тестів ми доведемо кількість тестувань до більш 100-120 тисяч", – пояснив чиновник.

За його словами, така кількість покриє всю необхідність тестувань. Однак буде певний алгоритм, яких пацієнтів і за якою методикою тестують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні не вводитимуть тотальний карантин (локдаун) через масове поширення COVID-19.