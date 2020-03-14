Україна закриває ж/д сполучення з Польщею: що чекає пасажирів

У зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізніця" скасувала курсування поїздів. Українці обурені неповною компенсацію грошей за квитки.

Потяги в Польщу перестануть ходити в ніч з 14 на 15 березня, повідомили на сторінці "Укзалізниця" в Facebook. Продаж квитків припинена на невизначений термін на такі поїзди:

два швидкісних поїзди № 705/716 і 715/706 Київ – Перемишль,

№ 36 Одеса – Перемишль,

№ 67 Київ – Варшава,

№ 51 Львів – Вроцлав,

безпересадочні вагони Київ – Вроцлав.

Останні поїзда з Польщі здійснять свої рейси в Україну 14 березня. Українці зможуть повернутися додому на "Інтерсіті+" з Перемишля і на нічному поїзді з Варшави.

Україна закриває ж/д сполучення з Польщею 5 Канал

"З Києва вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль вирушили два поїзди" Інтерсіті+ ". На період призупинення пасажирського сполучення з Польщею, більше поїздів в цю країну "Укзалізниця" не відправлятиме. Потяги "Інтерсіті" курсуватимуть до Львова", – йдеться в повідомленні.

У коментарях пасажири відзначили, що за здачу квитків "Укзалізниця" утримує плату 100 гривень. Українці підкреслюють, що не за власним бажанням скасовують поїздку.

"Розуміємо ваші емоції. Однак поки повна вартість квитка повертається в разі, якщо є вина перевізника. У поточній ситуації провини "Укзалізниці"немає. Рейси скасовуються через обмеження в сусідніх країнах у зв'язку з епідемією коронавірусу", – заявили в підприємстві.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в зв'язку з повним обмеженням авіасполучення України через пандемію коронавірусу люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!