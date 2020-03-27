Українців кинули за кордоном через коронавірус: гроші на виживання закінчилися

Після заборони авіасполучення в Україні з іншими країнами, яка була впроваджена з 17 березня через пандемію коронавіруса, за кордоном застрягли тисячі українських громадян. Щодня з різних країн українці звертаються до влади з проханням допомогти їм повернуться додому, але не дивлячись на численні спецрейси, ситуація не вирішується. Тим часом, у людей закінчуються гроші на життя, і вони просто можуть залишитися на вулиці в чужій країні.

Як українці борються за своє повернення додому – дізнавався OBOZREVATEL.

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Із сотень прориваються одиниці

Сергій Лаптєв разом з дружиною вирушили у відпустку до Таїланду ще 9 березня. Повідомлення про необхідність терміново повернуться в Україну, через обмеження, що вводяться на авіаперельоти, застало подружню пару на місцевих островах 14 березня.

Як пише Сергій на своїй сторінці в Facebook, через погане місцеве авіасполучення вони не змогли вчасно вилетіти в Бангкок і перебронювати квитки на більш ранній виліт. В результаті подружжя досі не може знайти можливості повернуться в Україну. І таких українців в Таїланді і сусідніх країнах тисячі.

Посольство не дає ніяких конкретних відповідей, а тільки просить стежити за новинами. Пропонують добиратися до найближчих евакуаційних хабів, але, як виявилося, цим варіантом скористатися не так просто.

Фото Сергія з дружиною (по середині) з Таїланду facebook/sergiy.laptiev

"Евакуаційні хаби" – це хвора уява президента і деяких ЗМІ. Вони не працюють. Треба дуже багато грошей, часу і везіння щоб ним скористатися. Береш квиток авіаліній, які ще літають, щоб долетіти до хаба, а тебе не садять на літак тому, що: раз – інший аеропорт прильоту або не той термінал, два – час перебування в транзитній зоні більше 12 годин. Три – авіакомпанія відмовляється далі вас пересаджувати на рейси МАУ або SkyUp або ваш багаж не переміщається", – пояснив ситуацію Сергій в коментарі OBOZREVATEL.

Багато в паніці стали купувати квитки на рейси МАУ, які коштували по 1200$ з людини, і це з урахуванням того, що Сергій з дружиною заплатили за переліт на двох туди і назад 1250$, але авіакомпанія стала масово скасовувати рейси, а гроші пасажирам повертати не поспішає.

"Ми чекаємо прямого рейсу з Бангкока в Київ. І вже знову придбали квитки в компанії МАУ в два рази дорожче, ніж по світу. Прямо як перший клас, але економ", – жартує українець.

Виліт додому пара чекає вже 29 березня, якщо МАУ знову не скасує рейс. А поки знімають невелику квартирку в місті.

facebook / sergiy.laptiev

"Бангкок закритий. Музеї, місця скупчення людей, кінотеатрі, торгові центри і багато іншого, все закрито. Транспорт їздить нормально, але в метро або супермаркет не пускають з температурою. Скрізь пости, міряють температуру, скрізь є санітайзери, все миють і чистять", – пише Сергій.

Застряглий в чужій країні українець каже, що не дивлячись на всю складність ситуації, посольство України в Таїланді робить все можливе, щоб допомогти співвітчизникам, і як можуть домовляються з авіакомпаніями щоб вони взяли на борт хоч кількох людей: "Але не всі можуть прорватися, з сотень – одиниці", – говорить він.

"Це дуже погано, коли вивезли всіх іноземців, а українці за свої гроші поїхати не можуть, а коли можуть, то треба платити в два-три рази більше", – резюмував ситуацію з наданням допомоги українцям від держави Сергій.

Чекаємо дива

Ще одна неприємна історія трапилася з українкою Ольгою. Дівчина отримала запрошення від своєї подруги на Балі приїхати погостювати, і вона вирушила на острів на цілий місяць.

"Я жила і навчалася в університеті на Балі 3 роки тому. У мене тут багато друзів, Балі мені став як другий будинок. Одна моя подруга індонезійка запросила мене в гості сюди і у неї в будинку зупинитися. Тому я і забронювала поїздку аж на місяць, тому що не буде розтрат на житло", – розповіла Ольга в коментарі OBOZREVATEL.

Фото Ольги з Балі facebook/ola.amazi

Але паніка на острові через поширення коронавіруса внесла в плани українки корективи: "На місці я застудилася через кондиціонер, у мене хронічний тонзиліт, і я стала трохи покахикувати. Моя подруга злякалася і виставила мене з дому".

Зараз Ольга змушена жити по хостелах, які масово закриваються. Власники налякані, і навіть можливість заробити їх не зупиняє.

"Мій знайомий українець змушений був виїхати з одного хостела, так як власник був переляканий і почав вимикати їм кондиціонери і гарячу воду, як би натякаючи, що їм потрібно виселятися. А справа в тому, що в кімнаті на 10 ліжок без кондиціонера перебувати неможливо, дуже жарко і дихати нічим", – розповіла вона.

Ольга поскаржилась, що всі її заощадження закінчуються, купити квитки на літак у неї немає можливості, тим більше їх вартість зросла в рази, а більшість рейсів скасували, або перенесли на кінець квітня або травень.

"Я познайомилася з іншими українцями, які теж тут застрягли. Поки робити нам нічого. Записалося на список на евакуацію і чекаємо дива. Головне, щоб тут не почали закривати готелі і хостели і виставляти нас на вулицю, так як місцеві дуже налякані. Вони вважають , що це ми, білі люди-туристи, принесли їм коронавірус", – розповіла Ольга.

Занадто мало, щоб евакуювати

Дуже не пощастило українським туристам в Непалі. У консульстві їм по суті прямо натякнули, що евакуації швидше за все не буде, так як їх там дуже мало. Про це OBOZREVATEL розповіла українка Людмила, якій пощастило повернутись додому 25 березня.

"У Непалі, в горах, і в Катманду, застрягли наші туристи, їх не евакуюють, кажуть, що їх занадто мало, і вони повинні перечікувати карантин в Непалі. Ми ходили в консульство, консул до нас навіть не вийшов, з нами розмовляла його помічниця. Сказали, що нас всього 15 осіб, і це дуже складно. Рекомендують вибиратися самотужки, або перечекати карантин в Непалі, швидше за все евакуації не буде", – розповіла вона.

Людмилі пощастило вибратися з країни своїми силами, але на це потрібно не мало сил: "Наш рейс Flydubai був двічі перенесений, з 20 на 21 березня, потім і зовсім скасували, і запропонували варіант на 2 жовтня. Потім ми дізналися, про хаб в Дубаях, звідки можна потрапити в Україну, ми взяли квитки до Шарджі з надією потрапити в дубайський аеропорт. Але, протягом дня все змінилося, і нам сказали, що з Шарджі ми не вийдемо і немає шансів переїхати в Дубай. у МЗС не відреагували на наше прохання організувати якийсь коридор з Шарджі в Дубай, адже багато хто міг дістатися до Шарджі".

Непал tut-cikavo.com

В результаті Людмила змогла забронювати рейс до Стамбула, незважаючи на закриття міста через коронавірус, турки виписали тимчасові посадочні, щоб у тих, хто прилетів, була можливість пройти в транзитну зону.

Але українка зазначає, що не всім пощастило з фінансовими можливостями, є наші, які тільки спустилися з базового табору Евересту і не можуть полетіти в Катманду через заборону внутрішніх перевезень. Чим вони там будуть харчуватися, невідомо. Та й у самій столиці більшість магазинів закриті, їжі купить ніде, розповіла Людмила.

А тим часом Україна закриває всі пасажирські перевезення

Про таке рішення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 березня. За його словами, в Україні не зменшується потік інфікованих пасажирів, чого бути не повинно.

Денис Шмигаль "РБК-Україна"

"Окремо, до кінця дня п'ятниці, ми повинні зупинити будь-пасажирський рух через кордон України в обидві сторони", – сказав він.

Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ, МВС і Мінінфраструктури в терміновому порядку відпрацювати відповідне рішення щодо закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення і винести на позачергове засідання Кабміну.

У коментарі OBOZREVATEL заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що заборона також буде діяти і для спецрейсів, які зараз виконують рейси для евакуації наших громадян з-за кордону.

"Всі перевізники вже попереджені, кожен додатковий рейс в Європу означає нові завезення заражених людей в Україні. Всім нашим громадянам було дано два тижні, все, хто хотів повернутися – повернулися. Заборона стосується і спецрейсів, крім вантажного транспортного сполучення та прильоту медичних літаків, якщо такі будуть ", – пояснив він.

Геращенко також зазначив, що з авіаперевезеннями, заборона діє і на автобусне та залізничне сполучення, однак українцям не заборонено перетинати кордон на особистому автотранспорті.

OBOZREVATEL намагається зв'язатися з МЗС України, щоб з'ясувати подальшу долю українців, які не можуть повернутись додому з-за кордону.

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