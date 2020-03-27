Україна втратила два місяці в боротьбі з коронавірусом: в Китаї назвали головну помилку

Україні потрібно було закритися на карантин через коронавірусаCOVID-19 ще два місяці тому, і тоді б вдалося уникнути такого поширення хвороби.

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Таку думку в інтерв'ю "КП в Україні" висловила Чженьхуа Фан, яка живе приблизно в тисячі кілометрів від Ухань, поруч з Гонконгом.

"Прямо скажу. Ви втратили два місяці часу. Якби ви раніше, разом з нами, закрилися хоча б на два тижні на карантин, зараз би не було такої ситуації", – повідомила вона.

Карантин в Україні

Китаянка розповіла, що в Китаї до 3 лютого не було таких страшних цифр статистики хворих, адже не було ще тестерів на вірус. Але потім кількість заражених різко зросла.

"Пам'ятаю, в один день захворіло 15 тисяч, на наступний – вже 30 тисяч. Дуже швидко пішло вгору. До цього просто не могли уточнити, чим люди хворіють. Так само, як в Італії і США, – начебто спочатку було небагато, а за день цифри поповзли вгору, тому що почали тестувати. У вас поки мало хворих – або дійсно мало, або ви поки їх не знайшли", – поділилася Фан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 27 березня коронавірус перетнув позначку в півмільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в країни Європи.

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