Головна Новини
27 березня • оновлено в 09:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україна втратила два місяці в боротьбі з коронавірусом: в Китаї назвали головну помилку

Читати матеріал російською

Україні потрібно було закритися на карантин через коронавірусаCOVID-19 ще два місяці тому, і тоді б вдалося уникнути такого поширення хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку думку в інтерв'ю "КП в Україні" висловила Чженьхуа Фан, яка живе приблизно в тисячі кілометрів від Ухань, поруч з Гонконгом.

"Прямо скажу. Ви втратили два місяці часу. Якби ви раніше, разом з нами, закрилися хоча б на два тижні на карантин, зараз би не було такої ситуації", – повідомила вона.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Китаянка розповіла, що в Китаї до 3 лютого не було таких страшних цифр статистики хворих, адже не було ще тестерів на вірус. Але потім кількість заражених різко зросла.

"Пам'ятаю, в один день захворіло 15 тисяч, на наступний – вже 30 тисяч. Дуже швидко пішло вгору. До цього просто не могли уточнити, чим люди хворіють. Так само, як в Італії і США, – начебто спочатку було небагато, а за день цифри поповзли вгору, тому що почали тестувати. У вас поки мало хворих – або дійсно мало, або ви поки їх не знайшли", – поділилася Фан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 27 березня коронавірус перетнув позначку в півмільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в країни Європи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
8
Смішно
1
Цікаво
15
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги