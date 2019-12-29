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30 грудня • оновлено в 01:39
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Україна "витягла" з "Л/ДНР" полонених: у Зеленського показали зворушливі фото

1.2т
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Офіс президента опублікував зворушливі фото з українськими полоненими, яких 29 грудня в аеропорту "Бориспіль" зустрів Володимир Зеленський.

Всього українська сторона витягла з "Л/ДНР" 76 осіб. Багато з тих, на кого подавали запит окупанти, відмовилися покидати Україну, вирішивши залишитися в тюрмах.

Президент особисто зустрічав звільнених, після чого відбувся короткий брифінг. Зеленський зазначив, що триває робота над звільненням інших українських в'язнів.

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"Найголовніше, що люди вдома. Ми забрали наших героїв", – підкреслив він.

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Україна повернула полонених

Україна повернула полонених

офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мало вытащила, самое гонебное, что, в основном, меняли украинцев на украинцев. Ни одного ордынца....не понятно, где захват ДРГ, шпионов и солдат РФ?Вопрос к СБУ.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Правильно своих нужно выручать
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну молодец Зеля))))
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