Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США

Міністерство охорони здоров'я України шукає можливості, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів, для закупівлі в США препарату "Ремдесивір", який застосовують для лікування коронавірусу COVID-19.

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Лікарський препарат включений в протокол лікування в нашій країні, заявив 19 квітня на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ремдесивір - це лікарський засіб було включено в наш протокол лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виробляє одна з американських компаній", – зазначив він.

Степанов додав, що препарат раніше використовували для лікування Еболи, але результати були не дуже хорошими.

Міністр уточнив, що за протоколом "Ремдесивір" має використовуватися у важких і критичних випадках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США "Ремдесивір" показав ефективність в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

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