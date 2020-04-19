Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США

Міністерство охорони здоров'я України шукає можливості, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів, для закупівлі в США препарату "Ремдесивір", який застосовують для лікування коронавірусу COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Лікарський препарат включений в протокол лікування в нашій країні, заявив 19 квітня на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ремдесивір - це лікарський засіб було включено в наш протокол лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виробляє одна з американських компаній", – зазначив він.
Степанов додав, що препарат раніше використовували для лікування Еболи, але результати були не дуже хорошими.
Міністр уточнив, що за протоколом "Ремдесивір" має використовуватися у важких і критичних випадках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в США "Ремдесивір" показав ефективність в боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".