Україна вимирає: оприлюднено лякаючі цифри

В Україні продовжує скорочуватися чисельність населення. Тільки за січень українців стало менше на 21,5 тис. осіб.

Чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 лютого 2018 року, склала 42 364,9 тис. чоловік, передає прес-служба Держстату.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 56 живонароджених", - йдеться в повідомленні.

Високим залишається і рівень дитячої смертності - до 1 року - 231 смерть за січень.

Як повідомляв "Обозреватель", чисельність населення України протягом 2017 року скоротилося більш ніж на 198 000 чоловік.