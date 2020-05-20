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20 травня • оновлено в 19:46
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Україна відкриває кордони з ЄС: запрацюють 66 КПП

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В Україні відновлять роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу, а також Молдовою.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 20 травня, повідомляється в телеграм-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Україна відкриває кордони з ЄС: запрацюють 66 КПП

dumskaya.net

Рух буде відновлено на КПП з країнами, в яких епідемічна ситуація є прогнозованою, а саме – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю залишаються закритими.

Відкрити пункти пропуску Державна прикордонна служби зможе після того, як буде оприлюднене рішення уряду.

Спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" пояснив, що повноцінне функціонування КПП залежить від суміжних сторін. На окремих напрямках вони не відразу можуть відновити пропуск.

"Державна прикордонна служба поінформує суміжні сторони, щоб вони також розуміли, що на цих напрямках можна буде здійснювати пропуск громадян та транспортних засобів", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до 22 червня, проте з 22 травня низку обмежень знімуть.

При цьому до другого етапу ослаблення карантину готові тільки 13 областей.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України Кабінет Міністрів України
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