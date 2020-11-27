Україна – найбільша жертва коронавірусу в Європі? Ми розібралися, що говорить статистика й де приховано правду

Влада останні місяці активно просуває тезу про те, що в Україні один з найнижчих показників летальності від коронавірусу. При цьому епідемія продовжує набирати обертів, регулярно фіксується новий максимальний показник добової захворюваності, а медицина на межі колапсу: не вистачає ні медиків, ні ліжок, ні кисню для пацієнтів.

Україна входить в першу десятку країн Європи за темпами поширення COVID-19. І хоч офіційні дані по смертності у нас нижче, ніж у Франції, Італії, Британії та інших країнах, більшість епідеміологів переконані: через посередньої системи тестування і відсутності механізму відстеження контактів кількість інфікованих українців насправді в кілька разів більше.

Що ж насправді говорять цифри, як правильно їх "читати" і чи варто вірити статистиці взагалі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Україна знаходиться на восьмому місці в Європи за загальною кількістю хворих на коронавірус. Попереду нас Польща, Німеччина, Італія, Великобританія, Іспанія і Франція, а найгірші дані демонструє Росія.

В добу в країні фіксують уже до 15 тисяч випадків зараження, а загальна кількість смертей у нас наближається до 12 тисяч. Так, ці цифри в кілька разів менше, про які звітують офіційний Париж, Мадрид, Лондон і Рим.

Але тут важливо інше – кількість зроблених тестів. На один мільйон чоловік в Україні цей показник не дотягує навіть до 100 тисяч, тоді як в перерахованих вище країнах він досягає 500-600 тисяч. Тобто, там тестується майже кожен другий житель.

Чи можна припустити, що тестуй Україна в таких же масштабах, то кількість виявлених випадків зросла б в рази?

Та ж ситуація і зі смертністю. Часто в українських лікарнях пацієнт встигає піти з життя до того, як отримає результат тесту на коронавірус.

Багато експертів сходяться на єдиній думці і не безпідставно припускають, що дані по інфікованим, а також за кількістю летальних випадків, насправді можуть бути в кілька разів більшими. І що цікаво, навіть керівники МОЗ не беруть спростовувати хоча б перша теза, і по суті, визнають – Україна справді не тестує так, як це робиться на Заході.

На тему статистики недавно також висловилася відомий інфекціоніст Ольга Голубовська, зазначивши, що офіційні дані по подібним хворобам завжди відстає від реальної. До того ж, багато людей хворіє безсимптомно, тому не роблять тестів і, відповідно, не потрапляють в статистику :

"Ми дізнаємося так звані оціночні дані, є інфекційні патології, які ми дізнаємося шляхом математичного моделювання, коли все це пройде по світу, через рік-півтора. Але реально хворих більше".

Деякі сімейні лікарі на умовах анонімності зізналися нам, що через величезну кількість хворих на здачу ПЛР-тестів відправляють не всіх. Але тим, у кого ковід протікає відносно легше, прописують відповідне лікування:

"Бо 30% тестів фальшивлять і не показують наявність інфекції, тому краще відразу почати лікувати людину і не втрачати дорогоцінний час".

У соцмережах можна знайти чимало підтверджень такому факту і ось скріншот одного з них:

Досвідчені лікарі озвучують різні дані і думки щодо ковід-статистики в Україні, однак сходяться в одному: реальна картина в рази гірше. Ось, що вони думають:

Перехворіти коронавірусів могли вже близько 10 мільйонів українців

До літа 2021 року в Україні перехворіють 2/3 від всього населення

У ковід-статистику потрапляють лише 20-30% від усіх інфікованих

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас:

"Аналізуючи дані українських лабораторій з ПРЛ і ІФА-тестів, а також наші професійні дані, можна припустити, що в цілому в Україні перехворіла вже третину населення. А це близько 10 млн. І це точно не 693 тисячі, як заявлено.

Нинішнє зростання статистики пов'язаний зі збільшенням кількості тестів. Ми навздогін виявляємо людей, хоча насправді їх набагато більше. Ще буде невеликий підйом навесні, а вже влітку дійдемо до двох третин. Колективний імунітет збільшується. За смертям від коронавируса – взагалі окрема історія. Їх не діагностують, тому навіть неможливо припустити, що там насправді ".

Епідеміолог Катерина Сочка:

"Дуже багато хворих, у яких легка форма, лікуються і без наявності ПЛР. Відповідно до статистики не потрапляють. Там лише 20-30% від загальної кількості і це ті, хто звернувся за медичною допомогою. Реальна картина дійсно зовсім інша. Україна знаходиться на тому ж рівні, що і Франція. У нас дуже велика недорегістрація.

Сімейні лікарі не можуть впоратися зі своєчасним виявленням хворих, контактних майже не обстежують. За фактом все на багато гірше, ніж є по статистиці. У тому числі це стосується смертності. Там ще гірше, тому розтинів не роблять, через що взагалі важко зрозуміти, а від чого людина померла насправді? "

Головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький:

"Зараз ми тільки розгонимося, хоча вважають, що це як би друга хвиля. Пік повинен настати десь в січні-лютому – тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив до стаціонару ... Не кожен третій потрапляє в стаціонар. навіть не кожен десятий. Думаю, десь 32 тисячі хворих на добу у нас є ".

Очевидно, про реальну статистику захворюваності, а вже тим більше про показники смертності, нам ніхто не скаже. Власне, як ніхто і не зможе підрахувати справжні дані. Однак ситуація продовжує погіршуватися з кожним днем, і все частіше звучить тема сортування пацієнтів з коронавірусів.

Щоб зупинити коронавірус, потрібно проводити вакцинацію. Однак вакцини зараз немає. Тому багато епідеміологи та інші лікарі наполягають і кожен день закликають владу: в Україні терміново потрібно ввести локдаун. Мінімум на кілька тижнів. У ситуації, що склалася це єдиний вихід, який не переможе епідемію, але дозволить медикам встигати лікувати українців. Адже економічний добробут держави не може стояти вище, ніж людське життя.