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26 травня • оновлено в 08:14
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Україна уникне другої хвилі COVID-19 за двох умов – Ляшко

  • Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що Україні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на коронавірус

  • Це стане можливим у разі масової вакцинації населення, абоякщо COVID-19 втратить свою агресивність

  • Зокрема, вірус не буде викликати захворювання у людини і піде на спад

  • Однак головним завданням залишається дотримання українцями протиепідемічних вимог

1.6т
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Україні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на коронавірус, настання якої експерти прогнозують на осінь, у разі масової вакцинації населення.

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Або тоді, коли вірус сам втратить силу. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Уникнути другої хвилі коронавірусної хвороби можна за двох обставин: перша – під час циркуляції COVID-19 втратить свою агресивність... не буде викликати захворювання у людини і піде на спад. Друга – розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам справді вдасться запобігти другій хвилі", – пояснив він.

Ляшко назвав умови, за яких Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу

Ляшко назвав умови, за яких Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу

Головний санітарний лікар підкреслив, мовляв, якщо жодна з цих обставин не проявиться, то коронавірус продовжить циркулювати в світі, завдаючи значних збитків всім країнам, зокрема Україні.

До того ж виражатися це буде у вигляді спалахів інфікування COVID-19, а також виникнення епідемій або пандемії світового масштабу, хоча і ця поки що не завершилася.

Також Ляшко зазначив, що епідемічна ситуація в Україні не дозволяє сьогодні відмовитися від карантину, тому й був розроблений поетапний план виходу з нього. Водночас головним завданням для всіх українців залишається дотримання протиепідемічних вимог.

"Так ми виробимо стратегію, яка може бути застосована в разі настання другої хвилі, яка всіма експертами прогнозується. Вона може збігтися з іншими хвилями гострих респіраторних захворювань, таких як грип або аденовірусна інфекція. Тоді буде достатньо складно управляти такими ситуаціями", – констатував головний санлікар країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав українців готуватися до другої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
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