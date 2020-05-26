Україна уникне другої хвилі COVID-19 за двох умов – Ляшко

Зокрема, вірус не буде викликати захворювання у людини і піде на спад

Це стане можливим у разі масової вакцинації населення, абоякщо COVID-19 втратить свою агресивність

Україні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на коронавірус, настання якої експерти прогнозують на осінь, у разі масової вакцинації населення.

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Або тоді, коли вірус сам втратить силу. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Уникнути другої хвилі коронавірусної хвороби можна за двох обставин: перша – під час циркуляції COVID-19 втратить свою агресивність... не буде викликати захворювання у людини і піде на спад. Друга – розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам справді вдасться запобігти другій хвилі", – пояснив він.

Ляшко назвав умови, за яких Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу

Головний санітарний лікар підкреслив, мовляв, якщо жодна з цих обставин не проявиться, то коронавірус продовжить циркулювати в світі, завдаючи значних збитків всім країнам, зокрема Україні.

До того ж виражатися це буде у вигляді спалахів інфікування COVID-19, а також виникнення епідемій або пандемії світового масштабу, хоча і ця поки що не завершилася.

Також Ляшко зазначив, що епідемічна ситуація в Україні не дозволяє сьогодні відмовитися від карантину, тому й був розроблений поетапний план виходу з нього. Водночас головним завданням для всіх українців залишається дотримання протиепідемічних вимог.

"Так ми виробимо стратегію, яка може бути застосована в разі настання другої хвилі, яка всіма експертами прогнозується. Вона може збігтися з іншими хвилями гострих респіраторних захворювань, таких як грип або аденовірусна інфекція. Тоді буде достатньо складно управляти такими ситуаціями", – констатував головний санлікар країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав українців готуватися до другої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19.

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