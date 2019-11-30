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30 листопада • оновлено в 10:43
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Украина так бедствует, что снесли все полки в магазинах

11.7т
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"Чёрная пятница" по-украински, это +300% до и -80% на скидку. Страна так бедствует, что снесли все полки в магазинах. Заехала вечером купить маме парфюм, смеюсь, остались только маленькие миллиграммы, "бутылки" в несколько тысяч скупили ещё до обеда. Ценник на свитер был 2 тыс месяц назад, сегодня со скидкой -50, уже 2,500 грн. В торговых центрах Армагеддон. Такое чувство, что завтра конец света и шмоток больше не будет.

Новини
Черная пятница в Украине: как вернуть товары, купленные со скидкой

Бензин настолько дорогой, что пробки в несколько километров, людей тысячи, все с перевёрнутыми глазами носятся по бутикам, в интернет-магазинах сбои из-за количества заказов, страна погрузилась в массовый шопинг.

А по ТВ снова рассказывают, как страна бедствует. В обменниках говорят, что иностранцы сдают по 50-100 дол, а украинцы тысячи приносят на обмен. Вот так каждый год! Зубожиння!

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна Київ
Тег
Чорна п'ятниця
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК И ГТС ПОКА ЕЩЕ РАБОТАЕТ, И В РОССИЮ ГАСТАРБАЙТЕРОВ ПУСКАЮТ!)
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Andria Viktor
Andria Viktor
У богатых все есть,то нищие скопляются бюджете
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Николенко Саша
Николенко Саша
Отлично, что все такие богатые и всё хорошо. Значит, когда после НГ транзита не будет, то потеря 3 ярдов в год, а также рабочих мест газовщиков, а также рост тарифов за реально купленный на западе газ - вас никак не коснется, и истерик и криков не будет. И мвф может не заморачиваться с новой кредитной программой. Всё хорошо, прекрасная маркиза))
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