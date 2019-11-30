"Чёрная пятница" по-украински, это +300% до и -80% на скидку. Страна так бедствует, что снесли все полки в магазинах. Заехала вечером купить маме парфюм, смеюсь, остались только маленькие миллиграммы, "бутылки" в несколько тысяч скупили ещё до обеда. Ценник на свитер был 2 тыс месяц назад, сегодня со скидкой -50, уже 2,500 грн. В торговых центрах Армагеддон. Такое чувство, что завтра конец света и шмоток больше не будет.

Бензин настолько дорогой, что пробки в несколько километров, людей тысячи, все с перевёрнутыми глазами носятся по бутикам, в интернет-магазинах сбои из-за количества заказов, страна погрузилась в массовый шопинг.

А по ТВ снова рассказывают, как страна бедствует. В обменниках говорят, что иностранцы сдают по 50-100 дол, а украинцы тысячи приносят на обмен. Вот так каждый год! Зубожиння!

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