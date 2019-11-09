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9 листопада • оновлено в 16:11
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Україна повинна заплатити: мешканці ОРДЛО захотіли інтеграції з Росією. Скандальне опитування

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Більшість мешканців псевдореспублік "Л/ДНР" вважають, що поліпшення їх життя безпосередньо пов'язано з інтеграцією з Росією. При цьому відновити економіку Донбасу повинна Україна.

Такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

35,4% мешканців окупованих районів впевнені, що поліпшення економічної ситуації пов'язане з інтеграцією в Росію і тільки 3,5% співвіднесли цей варіант з інтеграцією в Україну.

9,9% респондентів переконані в тому, що Україна все-таки може допомогти ОРДЛО стабілізувати економічну ситуацію, надавши "Л/ДНР" широку автономію. 10,9% жителів непідконтрольних територій влаштовує заморожений конфлікт. При цьому 26,8% респондентів очікують погіршення ситуації і пов'язують це з поверненням в Україну, незалежно від статусу, в якому воно станеться.

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Ще 23,1% вважають, що економіка піде вниз в разі самовизначення або заморожування конфлікту. 6,8% жителів не довіряють російському об'єднавчому сценарію. При цьому, прогнозуючи поліпшення або погіршення економічної ситуації в своєму регіоні, відповідно 40,2 і 43,3% жителів ОРДЛО не можуть або відмовляються відповісти на питання: з чим або з ким це може бути пов'язано.

Більше 50% опитаних мешканців ОРДЛО переконані, що фінансувати відновлення зруйнованих війною районів зобов'язана Україна, але контролювати процес повинна РФ. На питання "Як ви вважаєте, за рахунок чиїх коштів повинно бути проведено відновлення Донбасу?" 63,6% опитаних відповіли, що це відповідальність України. 18,5% впевнені, що регіон повинен впоратися своїми силами.

Зруйнований Донбас

Зруйнований Донбас

Фокус

17% респондентів очікують фінансової допомоги з боку США, а 16,5% – від ЄС. Всього 16% опитаних заявили, що фінансувати відновлення регіону повинна Росія.

При цьому в питанні контролю процесу відновлення результати зворотні – 67% вважає, що контролювати проект повинна місцева влада, ще 50,2% – що контроль має взяти на себе Росія. Дозволити контролювати відновлення регіону України готові тільки 24,9% населення. Довіритися Євросоюзу згодні 8,1%, США – всього 2,4%.

Всього в опитуванні взяли участь 1606 жителів ОРДЛО: 800 – в непідконтрольній частині Луганської та 806 – в непідконтрольній частині Донецької областей. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 96,2% жителів псевдореспублік "Л/ДНР" покладають відповідальність за війну на Донбасі на владу України. Більше 85% впевнені, що у війні також винні і учасники "Майдану".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Росія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну почему НИКТО не хочет в процветающую Украину?
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Местные врать не будут - кто их обстреливал. К ним, а не к России у донбасцев счёты
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Sam Grysha
Sam Grysha
Так они и сделают - подождут пока Украина все восстановит, а потом интегрируются с россией.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Sam Grysha, Ничего Украина не восстановит тому как не способна что-то созидать. Что создано за годы нэзалэжности кроме тотальной коррупции? Да ничего, все разворовано и держится ещё кое-как на запасе прочности советских времен от клятых коммуняк.
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