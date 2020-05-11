Україна повідомила ООН про нові порушення Росією Мінських домовленостей на Донбасі та про порушення РФ мирних ініціатив генерального секретаря Організації в період пандемії.

Тому українська сторона в черговий раз закликала країну-агресора зупинитися. Про це повідомило на офіційній страніцн в Facebook Постійне представництво України при ООН.

"Тільки 10 травня на Донбасі відбулися 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася зброя, заборонене мінських угодами", – відзначили в українській дипломатичній місії.

Україна повідомила ООН про нові порушення Росії на Донбасі

У той же час Україна закликала Російську Федерацію дотримуватися заклик генсека ООН Антоніу Гутерреша з приводу глобального припинення вогню і змусити "замовкнути" свою зброю на сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найманці Росії обстріляли ВСУ на Донбасі і отримали "відповідь". Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Орехово і Новотошківське.

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