Україна потрапила в рейтинг найвпливовіших країн

Україна зайняла 39-е місце в рейтингу впливовості світових держав.

Як передає "Голос Америки", список був складений US News в партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY&R і університетом Пенсільванії. Дослідники опитали більше 20 000 чоловік з чотирьох регіонів.

Учасники опитування оцінили 80 країн за такими показниками впливу, як керівництво, економічний вплив, політичний вплив, потужні міжнародні союзи і сильна армія. Серед цих підкатегорій, Україна отримала порівняно високий бал саме завдяки армії.

Перше місце в рейтингу займають США, особливо завдяки сильній економіці. Далі йдуть Росія і Китай, які багато витрачають на військовий комплекс. За ними розташувалися Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль і Саудівська Аравія.

При цьому сусідка України Білорусь зайняла 35-е місце завдяки "надзвичайно тісним політичним та економічним зв'язкам з Росією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна впала в рейтингу якості життя, опустившись за рік на п'ять позицій.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!