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Україна потрапила в рейтинг найвпливовіших країн

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Україна зайняла 39-е місце в рейтингу впливовості світових держав.

Як передає "Голос Америки", список був складений US News в партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY&R і університетом Пенсільванії. Дослідники опитали більше 20 000 чоловік з чотирьох регіонів.

Учасники опитування оцінили 80 країн за такими показниками впливу, як керівництво, економічний вплив, політичний вплив, потужні міжнародні союзи і сильна армія. Серед цих підкатегорій, Україна отримала порівняно високий бал саме завдяки армії.

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Рейтинг економічних свобод: Україна посіла останнє місце в Європі

Перше місце в рейтингу займають США, особливо завдяки сильній економіці. Далі йдуть Росія і Китай, які багато витрачають на військовий комплекс. За ними розташувалися Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль і Саудівська Аравія.

При цьому сусідка України Білорусь зайняла 35-е місце завдяки "надзвичайно тісним політичним та економічним зв'язкам з Росією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна впала в рейтингу якості життя, опустившись за рік на п'ять позицій.

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Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно из-за армии" ну что, вопли о том, как доблестный укровермах сдерживает орды рвущихся на Запад кровожадных русских окупились ))) Правда о том, что кровожадные русские совсем не против сдерживаться, так как не применяют ни авиацию, ни ракетное оружие (даже их армии на Донбассе миссия ОБСЕ не обнаружила), как-то подзабыли...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ой зрада зрадная)))))))))))
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