Україна посилила бойову готовність армії біля Криму: чого чекають від Росії

Бойова служба і всі види розвідки України біля тимчасово окупованого Росією українського півострова Крим були приведені в посилений режим.

Про це розповів командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв у коментарі "РБК-Україна". За його словами, даних про підготовку атаки Росії з півдня немає, проте, посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація.

Крім того, українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойова служба переведена в посилений режим.

"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час", – сказав він.

За словами Наєва, вже виконана певна частина робіт з підвищення бойових можливостей українських військ на цьому напрямку і ця робота триває.

Нагадаємо, раніше екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що у вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експредставник президента України в Криму Борис Бабин також заявив, що Росія може почати вторгнення на Херсонщину через катастрофічну нестачу води на півострові.