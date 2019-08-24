"Україна переможе!": Порошенко привітав країну з Днем незалежності

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем незалежності і закликав згадати тих, хто віддав життя, захищаючи державу від російської агресії.

Відеопривітання Порошенка було оприлюднено на сторінці політика у Facebook.

Facebook Петра Порошенка

"Українці – це нація, для якої питання свободи та незалежності, суверенітету власної держави і волі нашого народу є понад усе. Сьогодні я вітаю українців з Днем Незалежності, згадуючи тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми мали свою державу, мали свободу. Ми віддали шану і повагу тим хлопцям, які віддали своє життя за нашу землю", - заявив Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Політик підкреслив: для України прийнятний мир лише після перемоги і повернення окупованих територій. "Бажаю Україні миру на умовах перемоги, коли буде звільнено останній клаптик української землі. Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Україна переможе!", - запевнив Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Святкувати День незалежності 5-ий президент України вирішив разом з військовими, які цю незалежність оберігають.

Facebook Петра Порошенка

"Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну", - запевнив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна сьогодні, 24 серпня, святкує 28 річницю незалежності. У рамках святкування у столиці відбулася офіційна Хода гідності. Також пройшов неофіційний Марш захисників, організований учасниками війни на Донбасі, волонтерами та громадськими активістами.

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