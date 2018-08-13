"Україна перемогла Росію ще у 2014 році": історик навів аргументи

Незважаючи на складну ситуацію, Україні вдалося здолати такого сильного ворога, як Росія, ще в 2014 році. Адже тоді агресор сподівався на руйнування сусідньої держави, але цього не сталося.

Більше того, після вторгнення росіян була дуже висока ймовірність і того, що цим поворотом скористаються інші сусіди України, щоб розділити її між собою. Однак завдяки народу і Збройним силам, такого розвитку подій вдалося уникнути, зазначив український історик Кирило Галушко в інтерв'ю журналу "Країна" за 9 серпня.

"У цій війні ми перемогли ще в 2014 році. Тоді з точки зору всіх логічних принципів держава повинна була впасти. До Дніпра були б росіяни. Захід прихопили б поляки, румуни, угорці як миротворці. Чому почалися історичні психози Польщі та Угорщини? Чекали, що Україна розпадеться і зможуть щось відхопити. Але чутки про нашу смерть виявилися перебільшеними", - зазначив він.

Крім того, Галушко наголосив, що жодних територіальних суперечок в України не виникає лише з тими сусідами, які також свого часу були захоплені імперіями. Йдеться про Білорусь, Молдову та Словаччину. Що стосується самої України, то вона, за словами Галушка, є вкрай миролюбною країною.

"Українці за всіма статистиками чи не найтерплячіші до представників інших національностей. Для нас властиво уникати конфлікту. Важко сказати однозначно, добре це чи погано", - зазначив він, поставивши на противагу колишні імперії, які завжди нервово реагують на будь-які зміни в державах, про які вони не перестають мріяти.

Повертаючись до теми перемоги 2014 року, він нагадав, що переломний для України рік продемонстрував світові, що її не так-то легко підкорити будь-кому. Багато в чому це стало можливим завдяки новим Героям нації.

"Головний захисник нашої пам'яті - Збройні сили України. Ми зберегли свою державу. Показали, що нас не так просто зламати, як думали сусіди", - підсумував Галушко.

Фото: скріншот інтерв'ю в "Країні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Павло Казарін заявив, що для того, щоб перемогти у війні з Росією, Україна повинна зберегти своє вміння не роз'єднувати народ і не множити в його рядах внутрішніх ворогів через політичні розбіжності.