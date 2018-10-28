Україна перейшла на зимовий час: що потрібно знати

У ніч на неділю 28 жовтня Україна перейшла на зимовий час.

Стрілки годинника необхідно було перевести о 3:00 за київським часом на годину назад, нагадує OBOZREVATEL.

Україна переводить годинники двічі на рік відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 р. Однак останніми роками в країні не вщухає дискусія про доцільність сезонних переведень стрілок. У 2012 році лікарі і економісти вже намагалися скасувати постанову, але уряд тоді не підтримав ініціативу.

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Подібні тенденції спостерігаються і в Європі. Так, Європейська Комісія запропонувала відмовитися від зимового і літнього часу. Країнам-членам ЄС відповідно до внесенего законопроекту до квітня 2019 року необхідно вирішити, який саме час вони хочуть залишити. Наступний рік, за прогнозами, повинен стати останнім, коли європейці переведуть годинник.

ЄС планує відмовитися від переведення годинників LIGA.net

Свою думку про те, як бути Україні, OBOZREVATELвисловив президент міжнародної корпорації "Гранд" Володимир Співаковський. "Мені здається, що переводити годинник на зимовий і літній час необгрунтовано. Потрібно зберігати один і той же часовий пояс. Ось як ми зараз відстаємо на одну годину від Європи, так ми повинні це і зберегти", - зазначив він.

Володимир Співаковський 112.ua

Однією з причин, чому і розпочався рух проти сезонних переходів, є стрес для людського організму. Зокрема, головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка попередив про те, що такі явища можуть негативно позначитися на людях із хронічними захворюваннями.

Отто Стойка tobaccocontrol.org.ua

Для того, щоб пом'якшити вплив, він радить налаштовуватися на переведення годинників заздалегідь. "Якщо людина не прив'язана до певного розпорядку дня, можна вже в суботу переводити годинник, щоб було легше за вихідні адаптуватися. Безумовно, треба висипатися, раніше лягати, щоб міцнішою була нервова система. І ввечері робити, щоб був хороший сон, невелику прогулянку, не пити міцного чаю і кави ", - розповів Стойка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з ідеєю скасувати переведення годинників виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.