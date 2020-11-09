Україна перейшла на другий етап реагування на COVID-19, – Ляшко

Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. З 9 листопада всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. МОЗ продовжує розгортати і збільшувати кількість ліжок у закладах охорони здоров'я, які будуть госпіталізувати хворих із COVID-19.

Ляшко додав, що уряд поставив завдання збільшити кількість ліжок, які готові приймати хворих на коронавірус із 50 до 80 тисяч.

"80% із них (60 тисяч ліжок), будуть протягом місяця забезпечені киснем. Додатково розгорнуто мережу забезпечення киснем по закладах", – зазначив Ляшко.

Також санлікар назвав напруженою ситуацію з COVID-19 не тільки в Україні, але й в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 листопада, всі лікарні в Україні припиняють приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію.