Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинник

Україна в неділю, 27 жовтня, перейде на зимовий час.

OBOZREVATEL нагадує, що в ніч з 26-го на 27-е о 4 ранку стрілки годинника необхідно перевести на 3:00.

Так, перехід на зимовий час дозволить поспати в вихідний день на одну годину довше.

Відзначимо, більшість сучасних гаджетів вміють самостійно змінювати час, проте в інших годинниках доведеться переводити час вручну.

В Україні переведення часу відбувається два рази в рік - навесні на літній час, а восени - на зимовий.

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я.

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