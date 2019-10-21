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21 жовтня • оновлено в 08:07
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Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинник

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Україна в неділю, 27 жовтня, перейде на зимовий час.

OBOZREVATEL нагадує, що в ніч з 26-го на 27-е о 4 ранку стрілки годинника необхідно перевести на 3:00.

Так, перехід на зимовий час дозволить поспати в вихідний день на одну годину довше.

Відзначимо, більшість сучасних гаджетів вміють самостійно змінювати час, проте в інших годинниках доведеться переводити час вручну.

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В Україні переведення часу відбувається два рази в рік - навесні на літній час, а восени - на зимовий.

Ілюстрація

Ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я.

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Україна
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Я бы посоветовал не спешить.Зима,это холодно.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
странно, что вы этот перевод времени до сих пор не декомунизировали )))
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