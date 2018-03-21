Україна отримала тривожний сигнал з Криму: Тимчук попередив про небезпеку

Росія, раптово почавши військові навчання в Криму, дає тривожний сигнал щодо подальших порушень прав людини на анексованою території, а також показує свою військову міць Україні.

За словами народного депутата ( "Народний фронт"), координатора групи "Інформаційне опір" Дмитра Тимчука, зазвичай навчання такого масштабу плануються задовго до їх проведення, і це справа не одного тижня, передає "Апостроф".

"Я думаю, що проведення цих навчань було заплановано в контексті проведення виборів в Криму. Таким чином, брязкаючи російською зброєю, Кремль показує, що Крим готовий до оборони і є "непотоплюваним авіаносцем Путіна", - зазначив він.

"Ці навчання однозначно були заплановані під вибори. Тобто проведення виборів і відразу ж проведення навчань, щоб показати свою військову міць в Криму. Росія при цьому не має жодних ілюзій. Вони абсолютно чітко уявляли, що буде негативна реакція як України, так і міжнародного спільноти", - додав Тимчук.

Він вважає, що саме тому навчання планувалися задовго до всіх нинішніх подій і заяв європейських політиків щодо невизнання виборів в Криму. Брязкання зброєю направлено і на Україну, і на міжнародне співтовариство.

"Мушу зазначити, що, на жаль, на сьогоднішній день росіяни збудували в Криму державу в державі. Якщо Росія - це територія, що знаходиться під куполом російських спецслужб, то Крим - це не тільки вплив російських спецслужб, а фактично зона тотального контролю. Тому я не думаю, що будь-які виступи кримських татар (проти анексії або виборів Путіна) якось можуть вплинути на стратегічну лінію Кремля, - зазначив Тимчук.

"Швидше навпаки, це сигнал для ФСБ, що потрібно більш активно працювати по обмеженню прав людини. Ми постійно бачимо грубі порушення прав людини на півострові за будь-яку критику, будь невдоволення і будь-яке інакомислення", - підсумував експерт.

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