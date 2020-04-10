Україна отримає 10 тонн допомоги від ОАЕ: Кулеба розповів деталі

В Україну має прибути літак із Об'єднаних Арабських Еміратів із гуманітарною допомогою для боротьби з пандемією коронавірусу.

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Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). За його словами, борт доставить 10 тонн індивідуальних засобів захисту.

"Допомога охоплює комбінезони, які необхідні нашим лікарям, оскільки кількість медиків, хворих на СOVID-19, зростає. Крім того, це будуть медичні халати, рукавички, маски, бахіли та санітайзери", – розповів очільник МЗС.

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"Ми вдячні ОАЕ за цю підтримку України, багато людей у Києві працювали над тим, щоб ця допомога відбулася, насамперед у Офісі президента та МЗС", – зазначив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія надасть Україні понад 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

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