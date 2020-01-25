Україна офіційно звинуватила Росію в крадіжці історії: в Москві огризнулися

Росія ще в далекому минулому продемонструвала дар красти не тільки чужі території, але і чужу історію, як, наприклад, "історію України-Русі".

Таку заяву в своїй статті для "Дзеркала тижня" зробив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. За його словами, історія дає нам багато прикладів того, як Москва розпалювала війни і на чужій крові лицемірно будувала свою імперію.

"Приписувати собі чужі перемоги і перекладати на інших власну відповідальність за злочини – класична схема, яка використовується Кремлем для створення паралельної реальності, де російській еліті легше панувати і самостверджуватися", – написав він.

Кремль у Москві "Восход"

Російські пропагандистські онлайн-видання тут же вибухнули спростуваннями. Українського чиновника почали звинувачувати в провокаціях. На цих сайтах вийшли публікації з образливими заголовками за прикладом: "Київ звинуватив Москву в крадіжці історії неіснуючої держави".

Публікація пропагандистського видання Скріншот

Публікація пропагандистського видання Скріншот

Публікація пропагандистського видання Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Кремль спіймали на переписуванні історії, коли він спотворив дані про анексований Крим;

при цьому Польща вирішила на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору" після скандальних заяв президента Росії Володимира Путіна.

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