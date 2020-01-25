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25 січня • оновлено в 20:36
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/ Суспільство

Україна офіційно звинуватила Росію в крадіжці історії: в Москві огризнулися

8.1т
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Росія ще в далекому минулому продемонструвала дар красти не тільки чужі території, але і чужу історію, як, наприклад, "історію України-Русі".

Таку заяву в своїй статті для "Дзеркала тижня" зробив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. За його словами, історія дає нам багато прикладів того, як Москва розпалювала війни і на чужій крові лицемірно будувала свою імперію.

"Приписувати собі чужі перемоги і перекладати на інших власну відповідальність за злочини – класична схема, яка використовується Кремлем для створення паралельної реальності, де російській еліті легше панувати і самостверджуватися", – написав він.

Кремль у Москві

Кремль у Москві

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Російські пропагандистські онлайн-видання тут же вибухнули спростуваннями. Українського чиновника почали звинувачувати в провокаціях. На цих сайтах вийшли публікації з образливими заголовками за прикладом: "Київ звинуватив Москву в крадіжці історії неіснуючої держави".

Публікація пропагандистського видання

Публікація пропагандистського видання

Скріншот

Публікація пропагандистського видання

Публікація пропагандистського видання

Скріншот

Публікація пропагандистського видання

Публікація пропагандистського видання

Скріншот

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Історія
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Mega Death
Mega Death
Зачем xoxлам история? Это временное образование, которое возникло как побочный эффект развала СССР. Раздел этих территорий между прежними хозяевами ,лишь вопрос времени. Украинцы доказали всем, что неспособны к государственности))
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Вношу пропозицію: Україна офіційно оголошує програму повного відновлення своєї історії, звертається до українців у всіх куточках землі допомогти даними з архівів їх роду, звертається до вчених усіх країн допомогти у цій святій справі. На державному рівні створюється рада з найкращих вчених, яка може долучати будь-якого фахівця з будь-якої країни. Гроші? Частково з бюджету, а частково люди допоможуть - тільки добре треба попросити.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
История ваша ,это ссаная тряпка и дырявые шаровары.
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