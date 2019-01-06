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Україна офіційно отримає Томос про автокефалію: онлайн-трансляція

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У неділю, 6 січня, текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручать Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

Текст каліграфічно оформлений на пергаменті. Українська сторона отримає його після Божественної літургії, яка проходить у Стамбулі.

Поки що Томос українці змогли побачити лише під час трансляції церемонії підписання у храмі Святого Георгія. Але вже 7 січня у Софійському соборі відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православної церкви України буде виставлений на загальний огляд громадянам.

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Отримання Томосу

Отримання Томосу

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Україна офіційно отримає Томос про автокефалію: онлайн-трансляція
Україна офіційно отримає Томос про автокефалію: онлайн-трансляція

Спочатку вхід на територію Софії під час літургії буде обмежений через заплановані заходи безпеки. У ній планують взяти участь президент України Петро Порошенко, глава українського парламенту Андрій Парубій, народні депутати України та члени уряду.

Після літургії Томос будуть перенесений у трапезний храм Софії Київської, де кожен бажаючий зможе його побачити у будь-який день із 8 до 18 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

  • Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх Варфоломій
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Похоже, немногие украинцы понимают, зачем их автокефалят. А ведь достаточно посмотреть на педофилов-священников в США.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Была Киевская Патриархия, стал Стамбульский приход -митрополия) Неплохо Порошенко распродает остатки Украины под конец своего Президента. Для украинцев горе, для свидомого сброда - святой термос )
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