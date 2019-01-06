Україна офіційно отримає Томос про автокефалію: онлайн-трансляція

У неділю, 6 січня, текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручать Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

Текст каліграфічно оформлений на пергаменті. Українська сторона отримає його після Божественної літургії, яка проходить у Стамбулі.

Поки що Томос українці змогли побачити лише під час трансляції церемонії підписання у храмі Святого Георгія. Але вже 7 січня у Софійському соборі відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православної церкви України буде виставлений на загальний огляд громадянам.

Отримання Томосу Ліга

Спочатку вхід на територію Софії під час літургії буде обмежений через заплановані заходи безпеки. У ній планують взяти участь президент України Петро Порошенко, глава українського парламенту Андрій Парубій, народні депутати України та члени уряду.

Після літургії Томос будуть перенесений у трапезний храм Софії Київської, де кожен бажаючий зможе його побачити у будь-який день із 8 до 18 годин.

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