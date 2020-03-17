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17 березня • оновлено в 10:51
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/ Суспільство

Україна обмежила роботу пунктів пропуску на кордоні з Кримом

2.7т
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Україна обмежила пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополь і виїзд із неї для деяких категорій громадян, з метою зменшення потоку можливо інфікованих коронавірусом.

Заборона на перетин КПВВ діятиме до 3 квітня. Про це заявила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Водночас наголошується, що обмеження не стосуватиметься пропуску деяких категорій українців: виїхати з півострова зможуть тільки жителі материкової України, в'їхати – тільки жителі півострова.

Україна обмежила роботу КПВВ на кордоні з Кримом

Україна обмежила роботу КПВВ на кордоні з Кримом

"До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї", – йдеться в повідомленні.

Через КПВВ пропускатимуть громадян України та членів їх сімей:

  • зареєстрованих в АР Крим і Севастополі – на в'їзд;

  • зареєстрованих за межами АР Крим та Севастополя – на виїзд.

Також через КПВВ пропускатимуть тих, хто виїжджає з Криму і Севастополя з метою забезпечення захисту національних інтересів, або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, дипломатів і представників гуманітарних місій.

В'їзд із АР Крим та Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства буде проходити за погодженням із Мністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Севастополь
Тег
кордон
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вообще перекрывать нужно. И прокопать ров. Хоть вчера Аксёнов раздуплился и обратился в Москву о закрытии КПП. Хотя их закрыть ещё в 14м году надо было.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина показала, что в лиxyю годину все их лозунги типа "Крим - це Украина" и "Донбасс - це Украина" тают, як poca на сонци. СО СВОИМИ TEPPИTOPИЯМИ ГРАНИЦУ НЕ ЗАКРЫВАЮТ!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
С 18 -го РФ закрывает гарницу для иностранцев..для всех.
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