Україна обмежила роботу пунктів пропуску на кордоні з Кримом

Україна обмежила пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополь і виїзд із неї для деяких категорій громадян, з метою зменшення потоку можливо інфікованих коронавірусом.

Заборона на перетин КПВВ діятиме до 3 квітня. Про це заявила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Водночас наголошується, що обмеження не стосуватиметься пропуску деяких категорій українців: виїхати з півострова зможуть тільки жителі материкової України, в'їхати – тільки жителі півострова.

Україна обмежила роботу КПВВ на кордоні з Кримом

"До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї", – йдеться в повідомленні.

Через КПВВ пропускатимуть громадян України та членів їх сімей:

зареєстрованих в АР Крим і Севастополі – на в'їзд;

зареєстрованих за межами АР Крим та Севастополя – на виїзд.

Також через КПВВ пропускатимуть тих, хто виїжджає з Криму і Севастополя з метою забезпечення захисту національних інтересів, або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, дипломатів і представників гуманітарних місій.

В'їзд із АР Крим та Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства буде проходити за погодженням із Мністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, які зміни в Україні вносяться в роботу пунктів пропуску на кордоні та в правила в'їзду транспорту на територію країни.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував повний список пунктів пропуску на кордоні України, які зупиняють свою роботу в рамках введення карантину в країні через коронавірусу.

З 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять ряд обмежень.

На тлі поширення коронавірусу і введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.

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