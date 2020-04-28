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28 квітня • оновлено в 11:27
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Україна не відправлятиме заробітчан за кордон: Кулеба озвучив остаточну позицію

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У Міністерстві закордонних справ заявили, що відправляти заробітчан в інші країни "нелогічно" в період пандемії коронавірусу.

Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу українських працівників.

"Дійсно, є звернення. Але ми в Україні виходимо насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

За його словами, зараз всі цілі уряду спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому тлі поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності", – заявив Кулеба.

У той же час він підкреслив, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фінляндія має намір в екстреному режимі залучати своїх громадян до збору врожаю на ягідних фермах через небажання уряду України відпускати заробітчан на сезонні роботи.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А шо жрать будете, шановні?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пусть беженцы там работают,а то наплодили там тунеядцев и сидят на иждивениях.
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Суспільство

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