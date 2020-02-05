"Україна не готова до повернення Криму!" У Зеленського зробили гучне зізнання

Україна поки що нібито не готова до повернення Криму в разі, якщо російські окупанти залишать півострів.

Таку думку висловив Постійний представник президента України в Автономній респубіці Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ось якщо агресор Російська Федерація завтра піде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, – нам ще працювати і працювати", – зізнався він.

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Кориневич озвучив можливий план дій для усунення цієї проблеми.

"Наприклад, починати необхідно з того, хто що робить у Криму. Хто заходить до Криму, починає працювати на рівні місцевої влади, хто – на рівні центральної. Тобто, готовності поки дійсно немає і над цим потрібно активно і важко працювати, зокрема і нам, але не тільки. Я думаю, і РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму", – пояснив він.

"Нам треба працювати заради деокупації, заради реінтеграції. Заради міжнародного тиску на державу-агресора, державу-окупанта, і треба бути готовими до того моменту, що нам необхідно буде повертатися до Криму", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кориневич заявив, що команда президента Зеленського планує повертати Крим політико-дипломатичними шляхами.

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