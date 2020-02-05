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7 лютого • оновлено в 09:31
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"Україна не готова до повернення Криму!" У Зеленського зробили гучне зізнання

74.6т
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Україна поки що нібито не готова до повернення Криму в разі, якщо російські окупанти залишать півострів.

Таку думку висловив Постійний представник президента України в Автономній респубіці Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ось якщо агресор Російська Федерація завтра піде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо,нам ще працювати і працювати", – зізнався він.

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Постпред у Криму Кориневич зробив різку заяву про деокупацію

Постпред у Криму Кориневич зробив різку заяву про деокупацію

Офіс президента

Кориневич озвучив можливий план дій для усунення цієї проблеми.

"Наприклад, починати необхідно з того, хто що робить у Криму. Хто заходить до Криму, починає працювати на рівні місцевої влади, хтона рівні центральної. Тобто, готовності поки дійсно немає і над цим потрібно активно і важко працювати, зокрема і нам, але не тільки. Я думаю, і РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму", – пояснив він.

"Нам треба працювати заради деокупації, заради реінтеграції. Заради міжнародного тиску на державу-агресора, державу-окупанта, і треба бути готовими до того моменту, що нам необхідно буде повертатися до Криму", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кориневич заявив, що команда президента Зеленського планує повертати Крим політико-дипломатичними шляхами.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Антон Кориневич
Місце
Україна
Тег
Крим
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Коментарі
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cook george
cook george
Мухосранские разгулялись. И гадют, гадют, гадют.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
cook george, вам до наших мухосрансков, как до Китая рачки...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а ато слабо в "вашем" крыму провести,и с росармией поваюете,не на словах
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2
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Zhelekhovskyj Oleksandr
Zhelekhovskyj Oleksandr
вже й цей на путлерівських грошах сидить?!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Zhelekhovskyj Oleksandr, 100%. Люстрируй
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