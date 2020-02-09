В Україні ввели нові правила в'їзду до Криму: що змінилося

Нові правила перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом набули чинності 9 лютого 2020 року. Зміни в законодавстві стосуються дітей віком до 16 років.

Відповідна постанова Кабміну була опублікована на урядовому порталі. Згідно з документом, тепер неповнолітні, що не досягли 16 років, повинні перетинати КПВВ із Кримом у супроводі одного з батьків або опікунів, а також з пред'явленням паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

В'їзд до Криму Ілюстративне фото

Своєю чергою діти від 14-ти до 16 років, батьки яких проживають у Криму, отримали можливість перетинати адміністративний кордон самостійно – за умови, що вони навчаються на території материкової України та зареєстровані в Єдиній електронній базі з питань освіти.

Ще одна зміна стосується випадків виїзду на материкову Україну для оформлення документів, що засвідчують особу. У подібній ситуації тепер повернення на анексовану територію здійснюється за пред'явлення довідки територіального органу міграційної служби.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна змінила правила в'їзду своїх громадян на територію Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал