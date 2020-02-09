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9 лютого • оновлено в 19:05
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В Україні ввели нові правила в'їзду до Криму: що змінилося

22.1т
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Нові правила перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом набули чинності 9 лютого 2020 року. Зміни в законодавстві стосуються дітей віком до 16 років.

Відповідна постанова Кабміну була опублікована на урядовому порталі. Згідно з документом, тепер неповнолітні, що не досягли 16 років, повинні перетинати КПВВ із Кримом у супроводі одного з батьків або опікунів, а також з пред'явленням паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

В'їзд до Криму

В'їзд до Криму

Ілюстративне фото

Своєю чергою діти від 14-ти до 16 років, батьки яких проживають у Криму, отримали можливість перетинати адміністративний кордон самостійно – за умови, що вони навчаються на території материкової України та зареєстровані в Єдиній електронній базі з питань освіти.

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Ще одна зміна стосується випадків виїзду на материкову Україну для оформлення документів, що засвідчують особу. У подібній ситуації тепер повернення на анексовану територію здійснюється за пред'явлення довідки територіального органу міграційної служби.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна змінила правила в'їзду своїх громадян на територію Росії.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Крым теперь окончательно Россия?
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14
2
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Наконец укроватники признали, что Крым это Россия.
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13
2
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Клинцов Александр, ты что ту..пой?лет десять назад я услышал как х.о.хлов впервые назвали ва..тниками.так что зарой рот .
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5
1
Клинцов Александр
Клинцов Александр
Бондаренко Виктор, ватники "укро" не бывают по определению.
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1
5
Петров Игорь
Петров Игорь
...детишек можно пускать,ну шоб хоть водички набрали.
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2
11

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