Україна домовилася з Росією про розведення військ на Донбасі: Міноборони назвало умову

У Міністерстві оборони України озвучили умову для розведення військ у районі Петровського і Золотого на Донбасі, яке було погоджено 1 жовтня на переговорах у Мінську.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба відомства.
"Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів", – заявили в Міноборони.
Міноборони назвало умову розведення військ
Кореспондент
Також у відомстві заявили, що Збройні сили України технічно повністю готові до початку розведення.
Відзначається, що процес буде відбуватися послідовно, в два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій.
Раніше військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що розведення військ буде можливе тільки за умови повного припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей з розведення військ у Петровському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".