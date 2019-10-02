Україна домовилася з Росією про розведення військ на Донбасі: Міноборони назвало умову

У Міністерстві оборони України озвучили умову для розведення військ у районі Петровського і Золотого на Донбасі, яке було погоджено 1 жовтня на переговорах у Мінську.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба відомства.

"Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів", – заявили в Міноборони.

Міноборони назвало умову розведення військ Кореспондент

Також у відомстві заявили, що Збройні сили України технічно повністю готові до початку розведення.

Відзначається, що процес буде відбуватися послідовно, в два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій.

Раніше військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що розведення військ буде можливе тільки за умови повного припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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