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2 жовтня • оновлено в 19:47
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Україна домовилася з Росією про розведення військ на Донбасі: Міноборони назвало умову

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У Міністерстві оборони України озвучили умову для розведення військ у районі Петровського і Золотого на Донбасі, яке було погоджено 1 жовтня на переговорах у Мінську.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба відомства.

"Основна умова початку розведення військдотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів", – заявили в Міноборони.

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Міноборони назвало умову розведення військ

Міноборони назвало умову розведення військ

Кореспондент

Також у відомстві заявили, що Збройні сили України технічно повністю готові до початку розведення.

Відзначається, що процес буде відбуватися послідовно, в два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій.

Раніше військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що розведення військ буде можливе тільки за умови повного припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Донбас Новини Донбасу
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Что то в тексте не говорится что Украина договаривались с Россией! Только в заголовке.Очередная брехня,короче.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну и кого что не устраивает ? Если что, то вперёд на фронт и там доказывать как хороша война !
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Н Олег
Н Олег
поскольку б@ндеры азова и айдара не перестанут стрелять НИКОГДА, остаётся дать по морде "активистам" ведомства, шобы вспомнили -- кто верховный главнокомандующий, и шо такое в армии принцип единоначалия ...
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