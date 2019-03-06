"Найгірше покарання — жити без неї": за що підліток жорстоко зарізав школярку у Харкові

Страшна трагедія вразила Харків — 16-річний хлопець Іван жорстоко вбив 14-річну дівчину Лідію Шеховцову, з якою зустрічався. Він завдав їй десять ударів ножем і втік.

Поліція знайшла злочинця за кілька годин, він був у квартирі свого друга. Зараз хлопець ні з ким не спілкується, кажуть, замкнувся у собі. Як стверджують у поліції, головна причина злочину — ревнощі. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

"У неї була мета, а він нікуди не прагнув"

Друзі Лідії розповідають, що вони зустрічалися близько двох років. Спочатку просто дружили, але поступово між ними зав'язалися тісніші стосунки.

Instagram Івана

Подруги про Лідію згадують з болем і не можуть зрозуміти, як Івану могло спасти таке на думку.

"Вона дуже гарна була, чуйна, добра. А ось про Івана такого не скажеш. Так, веселий, душа компанії, але він не пара їй був. Ліда мріяла в льотне вступати, вчилася, старалася, у неї мета була. А Ваня в технікумі вчився, так собі. Та й не прагнув він ні до чого, прогулював. Кажуть, наркотиками балувався, курив там щось. Але я сама не бачила", — розповіла OBOZREVATEL одна з подруг Лідії.

Instagram Івана

Ліда серйозно захоплювалася спортом, займалася у школі повітряної гімнастики "Алмея" у Харкові. Один з її останніх виступів зберігся на відео.

Також дівчина займалася в дитячій юнацькій спортивній школі "Авангард". На одній з її сторінок в соцмережах збереглося багато фото з гімнастичних виступів у різних містах. Вона навіть їздила на виступи в Естонію.

Instagram Лідії

Батьки дуже любили дочку, вона була єдиною дитиною. На їхній особистих сторінках у соцмережах багато фото Лідії. Знайомі кажуть, що зараз подружжя просто в розпачі від того, що сталося.

Батьки любили дочку

Дівчина серйозно захоплювалася гімнастикою Facebook мами Лідії

Facebook мами Лідії

Сам Іван на суді майже весь час мовчав. Але сказав, що для нього найстрашніше покарання — це жити без Лідії.

Вбив ножем і забрав телефон

Вбивство трапилося у приватному секторі одного з районів Харкова, неподалік від будинку, де жила сім'я дівчини. Один із знайомих Івана розповів подробиці цієї кривавої трагедії.

"Іван і Лідія дуже любили один одного. Вона не хотіла з ним спілкуватися, тому що вчилася, у неї тренування, і їй просто не було коли гуляти з ним. Вона сама йому говорила: "Ваня, учись". Але він її не слухав. Ваня взагалі спокійний, але він вживав наркотики", – анонімно повідомив OBOZREVATEL знайомий.

На його думку, все сталося після того, коли Ліда в свій закритий аккаунт в Instagram виставила фото з однокласником. "Він сильно розлютився, бо дуже її ревнував. Якби Ліда сказала йому, хто на фото, він би і його вбив. Ваня написав Ліді, попросив зустрітися. Вона відмовлялася, тоді він написав їй, що вб'є всю її сім'ю. Але вона сприйняла все як жарт, тому що була впевнена, Ваня ніколи такого не зробить. Він сказав, вийди, я тобі сюрприз зроблю. І вона вийшла. Але вони посварилися ще більше, і тоді він почав бити ножем", – каже знайомий.

Після цього, за його словами, Іван втік і сховався у знайомого. Він опублікував в Instagram відео з закривавленим обличчям і руками.

Instagram Лідії

Іван в цілому завдав дівчині десять ударів кухонним ножем, який приніс із собою, і прихопив її мобільний телефон. На крик дівчини вийшов сусід, але було пізно.

На сторінці в Instagram Івана є багато фотографій з Лідією. Остання опублікована 14 лютого. Вони удвох позують в кабінці ліфта, виглядають веселими. Є фото, де молоді люди цілуються, а в коментарях друзі їх підтримують.

Останнє фото з ліфта зроблене 14 лютого Instagram Івана

Зараз хлопець перебуває у СІЗО, проти нього порушено провадження за статтею 115 КК України (вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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