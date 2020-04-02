У ЗСУ зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Збройних силах України зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це в четвер, 2 квітня, повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Також на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 140 осіб. Кількість військовослужбовців, щодо яких закінчуються обмежувальні заходи упродовж найближчих трьох діб, становить 72 людини.

Епідемія в Україні

"Працівниця ЗС України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні через ГРЗ. 1 квітня, після погіршання стану, госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену COVID-19. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, стан здоров'я задовільний", – йдеться у зверненні.

10 військових, які контактували із зараженою, обстежили й відправили на самоізоляцію. У місцях перебування занедужалої проведена дезінфекція.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у ЗСУ 164 особи ізолювали через коронавірус.

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