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2 квітня • оновлено в 11:23
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У ЗСУ зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

4.3т
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У Збройних силах України зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це в четвер, 2 квітня, повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Також на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 140 осіб. Кількість військовослужбовців, щодо яких закінчуються обмежувальні заходи упродовж найближчих трьох діб, становить 72 людини.

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"Працівниця ЗС України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні через ГРЗ. 1 квітня, після погіршання стану, госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену COVID-19. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, стан здоров'я задовільний", – йдеться у зверненні.

10 військових, які контактували із зараженою, обстежили й відправили на самоізоляцію. У місцях перебування занедужалої проведена дезінфекція.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у ЗСУ 164 особи ізолювали через коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Golan Sim
Golan Sim
На самом деле эпидемично больных карателей уже несколько десятков и это тщательно скрывается майдановской цензурой. Но так или иначе скрыть это НЕВОЗМОЖНО и количество заражённых "военов светы" будет неуклонно расти.
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Livesey David
Livesey David
Карателей косит свиновирус.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Воигы света должны как можно скорее отправляться на тот свет...хотя скорее всего после чистилища прямая дорога в ад. Сугс!
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