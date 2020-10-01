У ЗСУ підготувалися до ведення кількох ООС одночасно

У Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ готові до ведення кількох Об'єднаних операцій на різних напрямках. З огляду на це, Генеральний штаб готуватиме пропозиції головнокомандувачу української армії щодо реагування на конкретні військові загрози.

Про такі плани розповів командувач ОС ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв у статті для видання Сухопутних військ НАТО Land Power. За його словами, відповідно до ухваленого рішення, Командуванню ОС ЗСУ будуть передані сили та засоби, а також визначені завдання щодо проведення Об’єднаної операції.

"Але вона може бути не одна, а декілька на кількох різних напрямках. Щодо ООС, яку розпочато 30 квітня 2018 року, то зараз Командування ОС ЗСУ не має ні повноважень, ні завдань щодо її управління. Зазначена операція є самостійною та регламентується окремими нормативно-правовими документами", – пояснив Наєв.

"Хоча можливо, що після завершення процесу підготовки, за окремим рішенням головнокомандувача ЗСУ, буде проведено прийом в підпорядкування та перебрана відповідальність за ведення всіх військових операцій, в тому числі й операції ООС на території Донецької та Луганської областей", – уточнив він.

Також командувач ОС ЗСУ запевнив, що у випадку різких змін у військовій обстановці довкола України передача управління військами буде здійснена негайно.

Наєв наголосив, що, працюючи над змінами системи управління підрозділами ЗСУ, командування глибоко вивчало іноземний досвід, особливо партнерів з НАТО, і адаптувало його до реалій служби в ЗСУ.

"В першу чергу, ми ґрунтувались на тактичному та стратегічному бойовому досвіді української армії. Адже саме розподіл функцій між органами управління дозволяє зосередитись на застосуванні ЗСУ або їх окремої складової для вирішення кризової ситуації, ліквідації певного локального воєнного конфлікту або відбиття повномасштабної агресії з боку ворога", – підсумував генерал-лейтенант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Наєв розповів, що Збройні сили України відійшли від радянських принципів військового управління та наблизились до стандартів армій країн-членів НАТО. Успішним прикладом для захисників нашої держави стала Польща, яка змогла реалізувати такий сценарій.