У Житомирі підтвердили перший випадок коронавірусу

У Житомирі підтвердився перший випадок коронавірусу в місті. Захворів чоловік, який повернувся з Євросоюзу.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні у нас перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у місті Житомир. Це житомирянин, який повернувся з Австрії. 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан більш-менш нормальний, тому далі будемо надавати всю інформацію", – сказав голова міста.

Коронавірус у Житомирі Українська правда

За словами Сухомлина, міська влада організувала кілька груп медпрацівників, які зустрічатимуть житомирян в аеропорту Бориспіль і на станції Київ-Пасажирський. Це необхідно, щоб максимально відстежити людей, які приїздять спецпотягами і спецрейсами із закордонних поїздок. Якщо у них виявлять температуру чи ознаки захворювання, медики просто на місці проводитимуть експерстести і далі працюватимуть із цими людьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня в Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Відомо, що у загиблої пенсіонерки лікарі виявили двосторонню пневмонію.

Симптоми хвороби покійна відчула ще 3 березня, а 8 березня відвідала церкву. В Житомирській ОДА повідомили, що перед цим вона також гостювала у родичів у Львові.

14 березня жінку поховали в Радомишлі без присутності рідних і близьких людей – їх помістили під обсервацію.

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