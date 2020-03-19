"Працювала до останнього": франківчанка розповіла про масу контактів жертви коронавірусу

Мешканка Івано-Франківська, яка померла від коронавірусу, працювала до останнього і з багатьма контактувала.

Про це "Стране" розповіла місцева мешканка Леся. За її словами, люди налякані і вимагають перевірити їх.

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focus.ua

"Люди, які з ними спілкувалися, налякані, вимагають дезінфекції та тестів. Навіть страшно подумати, скільки людей могло заразитися. Вона працювала на заводі з виробництва яєчного порошку Імперово-Фудз в Івано-Франківську. Це купа контактів, а ще продукти. Моя родичка працювала з нею на зміні, каже, що вона працювала можна сказати до останнього. А потім пішла до дільничного лікаря, та відправила її додому, сказавши, щоб негайно викликала швидку. Кажуть, що вона страждала на гіпертонію і скаржилася на серце", – зазначила дівчина.

Видання зазначає, що мешканка міста могла заразитися від свого чоловіка, який повернувся з заробітків в Чехії.

Зі слів сусідів сім'ї, навіть після госпіталізації, її чоловік не був ізольований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську померла 56-річна жінка, яка стала третьою жертвою коронавірусу в Україні. Результати тестів прийшли вже після її смерті. Таким чином вона стала першим зареєстрованим випадком зараження СOVID-19 в області.

Місцева влада рекомендують не віддавати її тіло і поховати жінку окремо.

Нагадаємо, що всього в Україні зафіксовано 26 хворих на коронавірус.

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