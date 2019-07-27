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У Зеленського з'явиться потужний засіб впливу на Росію: розкрито перші деталі

20.7т Читати матеріал російською

Команда президента Володимира Зеленського створить в Україні потужний медіа-регулятор, який буде протистояти інформаційній агресії Росії.

Про це повідомив в ефірі ObozTV політичний радник президента України, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"У термінах я б не хотів цю інформацію розголошувати. Скажу тільки, що ми точно не будемо з цим затягувати", – зазначив він.

Потураєв наголосив, що не може детально розповісти про існуючі плани, щоб не дати можливості опонентам "заздалегідь підготуватися".

Однак деякими деталями він все ж таки поділився.

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Радник Зеленського нагадав, що вже заявляв про необхідність запроваження механізмів економічного і фінансового моніторингу ЗМІ.

"Ми вважаємо, що це має бути зона компетенції нового медіа-регулятора, який повинен з'явитися в результаті медіа-реформи", – заявив він.

"У нас застарілі органи – що Нацрада, що Держкомтелерадіо – і ми хочемо створити новий, потужний, незалежний від влади медіа-регулятор, який би стояв на сторожі наших національних інтересів в медіа", – пояснив Потураєв.

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За його словами, робоча назва нового відомства – Національна рада з питань ЗМІ.

"Це має бути новий регулятор з новими повноваженнями. Такими, щоб у нас не постраждала свобода слова і незалежні медіа. Але все-таки, щоб були механізми адекватної відповіді на вторгнення в наш теле- і радіопростір", – розповів політик.

Наприклад, припустив він, нова рада зможе на практиці, а не в теорії припиняти дію ліцензій на мовлення.

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Також Потураєв не виключив можливості введення в ЗМІ "тимчасових адміністрацій", як робиться в банківському секторі.

"Ми обговорюємо всі існуючі практики. І в інших сферах, не тільки медіа. Звичайно, ми будемо це обговорювати з медіа-громадськістю. Це пройде повний цикл публічних обговорень усіма зацікавленими сторонами", – запевнив кандидат у нардепи.

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У команді Зеленського розкрили плани боротьби з російською пропагандою

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Микита Потураєв повідомляв про плани нової влади скасувати Міністерство інформаційної політики. За його словами, це відомство потрібно "перезавантажити в нуль".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Телеміст із Росією російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Микита Потураєв
Місце
Україна
Теги
пропаганда ЗМІ російські телеканали Національна рада України з питань телебачення і радовещанія
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
новоевропейская цензура! а книги когда жечь начнете?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Проще говоря, все несвидомые сми, не поддерживающие официальную точку зрения партии и правительства, будут объявлены агентами Кремля с отбором лицензии.Это не считая стада зигующих педерастов(т.н. националистов), которые и так уже безнаказанно угрожают журналистам и обстреливают их из гранатометов . Европейские ценности по-украински
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Поросёнков Петя, свинной,учи китайский пока время еще малеха осталось
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Шапиро Женька, но ,в России так же существуют телеканал " дождь" ,радио " эхо Москвы " и прочие рангом по меньше, и у них тотолитарный режим не собирается отбирать лицензии ,хотя они несут антироссийскую пургу , у них выступают деятели типа Ходорковского , Каспарова ! А на центральных каналах выступают клоуны типа Гозмана , Чубайса и прочей либеральной шушеры!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Значит, когда в Союзе глушили "голоса" вы орали, ну или шептали "Сатрапы!" В Кровавом Мордоре значит свободой слова тоже не пахнет, хотя ваши же трюханы с ковтунами имеют возможность вещать на государственных российских каналах каждый день. А когда у президента появляется возможность отбирать лицензию у любого канала, в эфире которого скажут нечто, что не понравится самому Великому Президенту всея Украины - нepaбам это нормально! И даже хорошо!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mihailova Kristina:"В Кровавом Мордоре значит свободой слова тоже не пахнет". Ваша правда, мадам, Вы же там живёте, Вам виднее. "ваши же трюханы с ковтунами имеют возможность вещать на государственных российских каналах каждый день". Причем в тепличных условиях: российских участников ведущие постоянно переживают и лишают слова, а украинцы могут говорить о чем и сколько хотят, их никто не передаёт. Демократия, однако...:)
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