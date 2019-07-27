У Зеленського з'явиться потужний засіб впливу на Росію: розкрито перші деталі

Команда президента Володимира Зеленського створить в Україні потужний медіа-регулятор, який буде протистояти інформаційній агресії Росії.

Про це повідомив в ефірі ObozTV політичний радник президента України, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"У термінах я б не хотів цю інформацію розголошувати. Скажу тільки, що ми точно не будемо з цим затягувати", – зазначив він.

Потураєв наголосив, що не може детально розповісти про існуючі плани, щоб не дати можливості опонентам "заздалегідь підготуватися".

Однак деякими деталями він все ж таки поділився.

Радник Зеленського нагадав, що вже заявляв про необхідність запроваження механізмів економічного і фінансового моніторингу ЗМІ.

"Ми вважаємо, що це має бути зона компетенції нового медіа-регулятора, який повинен з'явитися в результаті медіа-реформи", – заявив він.

"У нас застарілі органи – що Нацрада, що Держкомтелерадіо – і ми хочемо створити новий, потужний, незалежний від влади медіа-регулятор, який би стояв на сторожі наших національних інтересів в медіа", – пояснив Потураєв.

За його словами, робоча назва нового відомства – Національна рада з питань ЗМІ.

"Це має бути новий регулятор з новими повноваженнями. Такими, щоб у нас не постраждала свобода слова і незалежні медіа. Але все-таки, щоб були механізми адекватної відповіді на вторгнення в наш теле- і радіопростір", – розповів політик.

Наприклад, припустив він, нова рада зможе на практиці, а не в теорії припиняти дію ліцензій на мовлення.

Також Потураєв не виключив можливості введення в ЗМІ "тимчасових адміністрацій", як робиться в банківському секторі.

"Ми обговорюємо всі існуючі практики. І в інших сферах, не тільки медіа. Звичайно, ми будемо це обговорювати з медіа-громадськістю. Це пройде повний цикл публічних обговорень усіма зацікавленими сторонами", – запевнив кандидат у нардепи.

У команді Зеленського розкрили плани боротьби з російською пропагандою president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Микита Потураєв повідомляв про плани нової влади скасувати Міністерство інформаційної політики. За його словами, це відомство потрібно "перезавантажити в нуль".

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