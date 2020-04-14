Головна Новини
14 квітня • оновлено в 23:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Запоріжжі від COVID-19 помер директор ринку, який порушив карантин

3.1т
Читати матеріал російською

У Запоріжжі в лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік, директор одного з місцевих ринків.

Як передає Укрінформ, він помер у ніч на вівторок, 14 квітня. Чоловік перебував у важкому стані.

Про його госпіталізацію стало відомо 7 квітня, до того моменту пацієнт уже три дні перебував на штучній вентиляції легенів.

При цьому перші симптоми чоловік виявив іще 19 березня, але цілий тиждень займався самолікуванням. Після звернення до лікарів у нього спочатку діагностували пневмонію, а вже потім коронавірус.

Відомо також, що чоловік раніше порушив правила карантину і дозволив працювати на своєму ринку кільком підприємцям. Цей факт зафіксувала поліція, склавши на нього адмінпротокол.

У Запоріжжі від COVID-19 помер директор ринку, який порушив карантин

У Запоріжжі від COVID-19 помер директор ринку, який порушив карантин

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

З них 270 випадків виявлені за минулу добу. Всього в Україні від інфекції померли 98 осіб, а вилікувалися вже 119.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги